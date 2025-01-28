Aile hekimlikleri ve sağlıklı hayat merkezleri, hastaneler ile dijital olarak entegre oldu. Bu sistem sayesinde aile hekimleri tetkikleri doğrudan talep edebilecek hale gelirken, hastalar hastaneye gidip herhangi bir poliklinik kaydı yaptırmadan tetkiklerini çektirebilecek. Sonuçlar ise aile hekimlerinin ekranlarında görüntülenebilecek.Bu kapsamda Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin başkanlığında birinci basamak sağlık hizmetleri ile ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri arasındaki dijital entegrasyon çalışmaları kapsamında istişare toplantısı düzenlendi.Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Gülşah Taş, hastane yönetimi, hastane anabilim dalı başkanları ve kentte görev yapan aile hekimleri katılım sağladı.