Van’da iş kadınları tarafından geleneksel hale getirilen ’Van Gecesi’ etkinliğinin dördüncüsü yapıldı. Gecede ede edilen gelirler ile kırsal kesimde okuyan öğrencilerin kışlık ihtiyaçları karşılanacak.Van’da geleneksel hale getirilen Van Gecesi’nin dördüncüsü yoğun bir katılımla gerçekleşti. Double Tree By Hilton Van Otelinde düzenlenen geceye eğitimciden iş adamına, siyasetçisinden sivil toplum kuruluşuna kadar yüzlerce kişi katılım sağladı. Van yöresine ait ikramların yapıldığı gecede vatandaşlar, Erdal Elaldı ve ekibinin seslendirdiği şarkılarla unutulmaz bir gece yaşadılar.Gece ile ilgili konuşan Dernek Başkanı Özge Burak Değer, Van Gecesi’nin dördüncüsünü düzenlemenin kendileri için onur ve gurur verici olduğunu ifade ederek, “Van’da bürokrasiden iş dünyasına, STK’lardan Van’a gönül veren herkesin katıldığı çok keyifli bir gece. Hem Van’ın gelenek ve göreneklerini anlatıyoruz hem de Van’ın unutulmaya yüz tutmuş geleneklerini bir sonraki kuşağa aktarma gibi bir gayemiz var. Bu gelenekleri, kültürel mirasa da aktarmak istiyoruz. Bizim için önemli bir gece. Ayrıca bu gecede Van’ın kadim savat sanatını fuaye alanımıza aldık. Resim bölümünün Van temalı sergisini aldık. Akademisyenler çok güzel konuşmalar yaptı. Bu gece Amerika’dan İzmir’e, Antalya’dan İstanbul’a kadar çok değeri iş insanları katıldı. Bu bizim için çok güzel bir gelişme. Çünkü her geçen sene büyüyoruz. Her geçen sene Van’a gönül veren insanları arttırıyoruz. Bu gecenin en güzel ayrıntısı ise bu gecenin gelirini köy okullarındaki çocukların kışlık ihtiyaçları için karşılıyoruz. O yüzden bu gecelerin varlığı bizim için çok önemlidir” dedi.Van YYÜ Tıp Fakültesinden Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sermin Aygül ise hem Van kültürünü yaşatmak hem de Van sevdalılarını bir araya getirmek için böyle bir etkinliğin yapıldığını belirtti. Aygül, “Öyle ki, Hilton’un toplantı salonunda başlayan halay, fuaye alanına kadar taştı. Bu gece sadece bir kültürel etkinlik değil aynı zamanda sosyal sorumluluk projesiydi. Çünkü bu geceden elde ettiğimiz gelirle köy okulundaki çocuklara giyim yardımında bulunacağız. Yani hem kültürel hem sosyal sorumluluk projesi olarak gerçekleşen Van Gecesi yine bir ilke imza attı ve unutulmaz bir gece olarak beyinlere kazındı” ifadelerini kullandı.Geceye katılan vatandaşlar ise böyle gecelerin birlik ve beraberliğin pekişmesi anlamında önemli olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür ettiler.Manilerin okunduğu, folklor gösterilerinin sunulduğu gecede emeği geçenlere plaket takdiminde bulunuldu. Hukuk Müşaviri Mehmet Özşahin’in gelenekler ile ilgili bilgiler aktarmasının ardından sanatçı Erdal Elaldı sahne aldı. Gecenin geç saatlerine kadar halayların çekildiği gece pasta kesilmesi ile sona erdi.