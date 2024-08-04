Van’daki ikinci el açık oto pazarında hafta sonu yoğunluğu yaşanırken, vatandaşlar pazardaki araçlara yalnızca uzaktan bakmakla yetiniyor.Erciş karayolu üzerinde bulunan açık oto pazarı sezonun en yoğun günlerinden birini yaşadı. Tıka basa dolan ve araç alım satımı yapanların mekanı haline gelen pazar, son dönemde kuru kalabalıklara ev sahipliği yapıyor. Açık oto pazarına araçlarını satmak için akın eden vatandaşlar alıcı bulamamaktan, alıcılar ise uygun araçların hasarlı olduğunu, yeni modellerin ise fiyatının yüksek olmasından yakındı.“Düşük fiyatlı araçlar kusurlu”Konuya ilişkin konuşan Rıdvan Can, pazarda yaklaşık 2 saat boyunca gezdiklerini ama imkanları doğrulusunda bir araç bulamadıklarını belirtti. Düşük fiyatlı araçların birçok kusuru olduğunu ifade eden Can, “Bütçemize uygun araca bakmaya çalışıyoruz. Bizlerin de 3-4 pazarlık sürecimiz olabiliyor. Bütçemize uygun bir araç bulursak, alacağız” dedi.Aracını satmak için oto pazarına gelen Muzaffer Yıldız isimli vatandaş ise piyasada bir belirsizliğin olduğunu söyledi. Araçlara bakanın olduğunu, ancak alanın olmadığını ifade eden Yıldız, piyasanın 3-4 ay öncesine göre biraz daha düştüğünü kaydetti.