Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uygulanan ‘Yayla Okulu Projesi’ kapsamında yaylada bulunan kadın üreticilere eğitim veriliyor.Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kadın üreticilere yönelik olarak yürütülen ‘Yayla Okulu Projesi’ kapsamında yaylalarda eğitim vermeye devam ediyor. Proje çerçevesinde, il genelinde bulunan yaylalarda gerçekleştirilen eğitimlerde, Süt Hijyeni ve Sanitasyonu, Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği gibi konular ele alınıyor.Ekipler, Gölgeli köyü yaylasında düzenlenen eğitimlerde, veteriner hekimler tarafından katılımcılara bilgi verdi. Veteriner hekimler, bu eğitimlerle yerel kadın üreticilere hayvancılık alanında gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlıyor.