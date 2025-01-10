Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 2023-2024 yılı asayiş olayları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.Vali Mustafa Çiftçi, 10 Ocak Gazeteciler Günü vesilesiyle Erzurum medya çalışanları ile birlikte değerlendirmeler de bulundu. Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Doç. Dr. Engin Avcı, Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, kurum amirleri ve Erzurum’da görev yapan medya mensupları katıldı. Toplantıda 2023 yılı içerisinde 16 bin 50 asayiş olayı meydana geldiğini ifade den Vali Mustafa Çiftçi, “2024 yılında 16 bin 775 asayiş olayın meydana geldiğini görüyoruz. 2023 yılından 2024 yılına geçtiğimiz zaman değişim toplamda yüzde 4.5’e tekabül ediyor. Bizim için önemli parametrelerden birisi de aydınlatma oranları. 2023 yılında olayları aydınlatma oranımız yüzde 96.4 iken 2024 yılında bu oranının yüzde 99.5’a yükseldiğini görüyoruz. Bu ilimiz açısından oldukça memnuniyet verici bir durum. Neredeyse meydana gelen olayların tamamı kolluk güçlerimiz tarafından, emniyet ve jandarma tarafından aydınlatılmış gözüküyor. Aydınlatma farkı yüzde 3.1 daha artmış bir önceki yıla göre” dedi.“Kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlar önemli”Vali Çiftçi, asayiş olaylarının içerisinde kişilere karşı işlenmiş suçlar, mal varlığına karşı işlenmiş suçlar, devlete, millete karşı işlenmiş suçlar, topluma karşı işlenmiş suçlar ve takibi gereken olaylar başlığı altında cereyan ettiğini dile getirerek, “Asayiş olaylarında en önemli kategori kişilere karşı ve mal varlığına karşı işlenen suçlar. Bunlar bizim açımızdan son derece önemli. Kişilere karşı işlenen suçların sayılarına göz attığımız zaman 2023 yılı içerisinde toplamda 5 bin 493 kişilere karşı suç işlenmiş. 2024 yılında bu oran 5 bin 468’i gerilemiş. Az bir gerileme var. Değişim oranı binde 5 oranında. Aydınlatma oranlarına baktığımız zaman 2023 yılında yüzde 98.7’lik bir aydınlatma oranı varken 2024 yılında bu oran yüzde 99.9’a ulaşmış. Yani kişilere karşı işlenen suçların çok küçük bir kısmı hariç neredeyse tamamı aydınlatılmış durumda. Aradaki fark, yani aydınlatma oranlarındaki fark yüzde 1.2’ye tekabül ediyor. Bir önceki seneye göre bu noktada daha iyi durumdayız” şeklinde konuştu.“Dolandırıcı suçlarında artış var”Tehdit suçlarında yüzde 11.6’lık bir artış olduğunu ve hakarette de yüzde 20.3’lük bir artış gözüktüğünü vurgulayan Vali Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü, “Bir önceki yıl 13 tane kasten öldürme varken 2024 yılında 15 tane kasten öldürme var. 2023 yılında 876 tane mal varlığına karşı işlenen suç meydana gelmişken, 2024 yılında bu rakamın 694’e düştüğünü görüyoruz. Değişim oranı yüzde 20.8. Demek ki mal varlığına karşı işlenen suçlarda neredeyse 5’te 1 oranında bir düşüş kaydetmişiz. Aydınlatma oranlarına baktığımız zaman 2023 yılı içerisinde aydınlatma oranlarımız yüzde 86.0 iken 2024 yılında bu oranın yüzde 96.4’e yükseldiğini görüyoruz. Ve yüzde 10.4’lük bir artış kaydetmişiz. Bu yine ilimiz açısından son derece memnuniyet verici bir rakam olarak gözüküyor. Dolandırıcı suçlarında 2023 yılında 542 iken 2024 yılında 597’ye yükseldiğini görüyoruz. %10.1’lik bir artışı var. Bu konuya sürekli dikkat çekiyorum. Özellikle internet üzerinden. Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle vatandaşlarımızı tuzağına düşüren, ağını düşüren dolandırıcılara karşı dikkatli olunmasını, bunların değişik yöntemleriyle kendilerine asker, polis veya savcı süsü vererek vatandaşımızı kandırdıklarını ve ağına düşürdüklerini hep anlattım.”“2024’de oto hırsızlığı ve kapkaç olayı yaşanmadı”Erzurum’da evden hırsızlık olaylarının yüzde 69’unda bir oranında azaldığını, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık oranlarının yüzde 72 oranında azaldığını anlatan Vali Çiftçi, ”Otodan hırsızlık olaylarının yüzde 83.3 oranında azaldığını, hakeza, yağma, oto hırsızlığı, yağmanın da yüzde 45 oranında azaldığını görüyoruz. 2024 yılı içerisinde ilimizde hiç oto hırsızlığı ve kapkaç olayı yaşanmamış. Bu da güzel haberlerden bir tanesi. Yan kesicilik olayının ve motosiklet hırsızlığının da bir tane olduğunu görüyoruz. Yani burada bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle yapılan dolandırıcılık olaylarının dışında bütün mal varlığına karşı işlenen suçlarda anlamlı bir düşüş olduğunu hep beraber gözlemliyoruz” şeklinde konuştu."2024 yılında 486 tane silah ile geçirildi"2024 yılında da yapılan denetimlerde 224 tane ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini belirten Vali Çiftçi, “Bunun dışında 39 tane 2023 yılında, 113 tane 2024 yılında kuru sıkı tabanca ele geçirilmiş. Av tüfek sayısı 117’den 145’e, uzun namlulu silah sayısı 2023 yılında yokken 2024 yılında 4 tane. Bütün bunların toplamı 2023 yılında 394 tane silah ile geçirilmişken, 2024 yılında 486 tane silah ile geçirilmiş. Yani bir önceki yıla göre yüzde 23.4 ele geçirdiğimiz silahların sayısı artmış. Yine bunların neticesinde 2023 yılında 552 kişi yakalanmışken, 2024 yılında da 653 kişi kolluk güçlerimiz tarafından yakalanmış. Bu toplam silah sayıları hem asayiş uygulamalarımızda, narkotik olaylarda, trafik uygulamalarımızda, bütün yıl içinde yaptığımız operasyonlarda ele geçirdiğimiz toplam silah sayılarını oluşturuyor” diye konuştu.“Hedefimiz en düşük risk grubuna inmek”2024 yılına ilişkin Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın yayınladığı “Uyuşturucu Risk Raporu”ndan bahseden Vali Çiftçi, “Erzurum narkotik suçlarla ilgili bir fikir vermesi açısından önemli. Narkotik suçlarla daire başkanlığımız illeri dört ayrı gruba ayırmış Orta riskli grup, yüksek riskli grup ve çok yüksek riskli grup diye dört başlık var. Dört kategoriye ayırmış. Erzurum bunların içerisinde çüncü kategoride yer alıyor. Onun da sondan ikinci sırada. Yani 19. sırada. Eğer iki basamak daha düşerse en düşük riskli gruba inmiş olacağız. Bizim bu seneki 2025 yılındaki amacımız da biraz daha sahaya basarak, biraz daha bu konuda tedbirleri arttırarak en düşük riskli gruba inmek” dedi.“2024 yılında bin 615 kaza oldu”2023 yılı içerisinde bin 383 tane kaza meydana geldiğini ifade eden Vali Mustafa Çiftçi, daha sonra şöyle konuştu, “2024 yılında ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısı bin 615’e çıkmış. Yine kazalarda önemli parametrelerden birisi ölümlü kazaların oranı. 2023 yılında 20 tane ölümlü kaza varken 2024 yılında 3 artmış sayı. Yaralanmalı trafik kazalarında da bir artış olduğunu görüyoruz. Yaralı sayılarında da hakeza 2 bin 481’den 2 bin 801’e yükselmiş. 2023 yılında 744 bin araç kontrol edilmiş. 2024 yılında bu sayı 1 milyonun üzerine çıkmış. 2023 yılında 81 bin kişiye idari para cezası uygulanmışken sayı 2024 yılında 200 bine çıkmış.”