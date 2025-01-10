Elazığ’ın tarihi Harput-Hüseynik yolunda keklikler kar altında yiyecek ararken görüntülendi.

Elazığ’da zorlu kış şartlarında keklikler kar altında yiyecek ararken görüntülendi. Doğa fotoğrafçısı Mustafa Sönmez, tarihi Harput Mahallesi’nde çekim yaparken Harput-Hüseynik yolunda yiyecek arayan keklik sürüsünü görerek, o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Keklik sürüsü bir süre sonra gözden kayboldu.