Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi "Anneler Günü" vesilesiyle bir kutlama mesajı yayınladı."Sevgi, merhamet ve fedakârlık gibi güzel hasletlerin temsilcisi olan tüm annelerimizin Anneler Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyorum" diyerek mesajına başlayan Vali Çiftçi, " Anneye hürmeti, cennetin kapısını açan bir anahtar kabul eden bir inancın mensupları olarak; annelerimizi daima baş tacı ediyor, en kıymetli varlıklarımız olarak görüyoruz.Anne; merhametin adı, sabrın timsâli, sevginin en saf halidir. İlk adımımızda elimizden tutan, her düşüşümüzde yüreği sızlayan, tüm başarılarımızda gözleri dolan annelerimiz; aynı zamanda toplumuzun da mimarlarıdır. Onların gösterdiği özveri, ettiği hayır dua ve verdiği emek, evlatlarına olduğu kadar bir milletin kaderine de yön verir. Çünkü anne; toplumumuzun temel yapı taşı olan aile kurumunu bir arada tutan en güçlü bağdır.Anneler, insanı insan yapan değerlerin ilk muallimidir. Adaleti, dürüstlüğü, sevgiyi, iyiliği ve hoş görmeyi öğreten; bireyin kişilik inşâsında en temel rolü üstlenen annelerimiz, hayat boyu bizlere ışık tutar ve zor zamanlarda en büyük desteğimiz olurlar. Evlatlarına rehberlik eden her anne, milletimizin mânevi dokusunu yaşatan birer irfan kaynağıdır. Varlıklarıyla ailelerimizin özünü oluşturan annelerimiz; her türlü sevgi, saygı ve takdiri fazlasıyla hak etmektedir" dedi.Gece gündüz demeden, karşılık beklemeksizin evlatlarının geleceği için çabalayan annelerin hakkının, hiçbir şekilde ödenemeyeceğini ifade eden Vali Çiftçi, "Onlara duyduğumuz vefa, minnet ve hürmeti yalnızca bir günle sınırlamanın mümkün olmayacağına inanıyor; Anneler Günü’nü, bu yüce duyguları ifade etmek adına bir vesile olarak görüyoruz.Bu kıymetli günde, başta şehit anneleri olmak üzere, yüreği evlat sevgisiyle çarpan tüm annelerimizin ellerinden hürmetle öpüyor; her birine sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür diliyorum. Annelerimizin hayır duaları dâim, yuvalarımız kâim olsun" şeklinde konuştu.