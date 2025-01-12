Türkiye’de tarımsal öğretimin başlamasının 179. yıl dönümü, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Ziraat Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen kapsamlı bir programla kutlandı.Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde gerçekleşen etkinliğe, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Malatya Vali Yardımcısı Talat Tabur, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ve diğer önemli protokol üyeleri katıldı. Programda akademik ve idari personel ile öğrenciler de etkinlikte yer aldı.Program, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğrenci Temsilcisi Sude Nisa Pamukçu’nun açılış konuşmasıyla başladı. Pamukçu, tarımın gelişimine ve günümüzde karşılaşılan tarımsal zorluklara değinerek, sürdürülebilir tarım yöntemlerinin geliştirilmesinin önemini vurguladı. Pamukçu, "Tarımsal faaliyetlerde sürdürülebilir yöntemler geliştirmek, üretimde verim ve kaliteyi arttırmak, doğaya zarar vermeden faaliyetleri sürdürmek ve gelecek nesiller için daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak hepimizin sorumluluğudur" dedi.Malatya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek ise Türkiye’nin tarım sektöründeki önemli rolüne dikkat çekerek, “Tarım her zaman önemini koruyacak bir sektördür. Pandemi süreci, gıda üretiminin kendi kendine yeterliliğinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gösterdi" ifadelerini kullandı.Malatya Ziraat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Necip Katı, Türkiye’deki tarımsal eğitim sürecinin gelişimine değinerek, tarımsal okulların ve ziraat fakültelerinin Türkiye tarımının ilerlemesindeki kritik rolüne dikkat çekti. Katı, “Ziraat okulları, tarım sektörüne önemli ara elemanlar yetiştirmekte ve ülkemizin tarım ihtiyacını karşılamaktadır” ifadelerine yer verdi.Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Yıldırım ise tarımın küresel önemine değindi. Yıldırım, artan dünya nüfusuyla birlikte gıda güvenliğinin sağlanmasının, verimliliği artıracak gelişmiş tarım sistemlerinin tasarımını gerektirdiğini ifade etti. Yıldırım, kayısı gibi bölgesel ürünlerle ilgili çeşitli araştırmalar ve seminerler düzenlediklerini belirterek, fakültenin çiftçilerle iş birliğini güçlendirmeyi sürdürdüklerini vurguladı.Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ise, “Programımızın çok verimli geçeceğini düşünüyorum. Ege Üniversitesi Rektörümüzü bugün burada güzel bir sunumla ağırlayacağız inşallah. Geçen hafta görüşüp Ziraat kökenli tek rektörün kendisi olması nedeniyle hem ziraatla ilgili hem de diğer tecrübelerini bizlere aktarmak üzere davet etmek istediğimi dile getirdiğimde, hiç tereddüt etmeden kabul ettiler. Tekrardan kendilerine ve rektör yardımcısı Prof. Dr. İlkin Şengün’e teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.Malatya Vali Yardımcısı Talat Tabur ise tarımın Türkiye için kritik bir sektör olduğunu belirterek, "Tarımda olumsuz şartlar bir beka meselesine dönüşebilir. Bu yüzden tarım sektörünü desteklemek çok önemlidir" dedi.Açılış konuşmalarının ardından Türkiye’de tarımsal üretimin 179. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Ege Üniversitesi Rektörü ve Ziraat Orman ve Su Ürünleri Eğitim Konseyi Başkanı Prof. Dr. Necdet Budak, "Tarıma Genel Bakış" başlıklı önemli bir sunum gerçekleştirdi. Sunumuna, Türkiye’nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) içindeki tarımın payının yaklaşık yüzde 6-7 seviyesinde olduğunu belirterek başlayan Prof. Dr. Budak, bu oranın tarım sektörünün toplam istihdamının yüzde 17-20’sini oluşturduğunu vurguladı. Budak, Türkiye’nin 23 milyon hektar tarım arazisine sahip olduğunu ve bu alanlarda 1980’lerden bu yana yüzde 20’den fazla bir azalma görüldüğünü de söyledi.Prof. Dr. Budak, Türkiye’nin tarımsal üretimdeki gücünü de vurgulayarak, 2023 yılında yaklaşık 30 milyar dolarlık bir anlaşma ihracatını gerçekleştirerek, dünya genelinde önemli bir üretici konumuna geldiğini ifade etti. Tarım arazisi ihtiyacının her geçen gün arttığını belirten Budak, modern sulama tekniklerine, damla sulama ve yağmurlama sistemlerinin kullanımına dikkat çekerek, su tasarrufu sağlamak amacıyla bu teknolojilerin önemine değindi.Tarımsal verimliliği artırmak için kaliteli ve verimli yeni çeşitlerin geliştirilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Budak, sertifikalı tohum üretiminin önemine de vurgu yaptı. Budak, ayrıca biyoçeşitliliği koruyarak çevresel etkileri en aza indirmenin, sürdürülebilir tarımı mümkün kıldığını söyledi.Türkiye’deki bitkisel üretim hakkında da bilgiler veren Budak, toplam tarımsal alanın yüzde 79’unun tahıl, kuru baklagiller, yağlı tohumlar ve diğer temel ürünlere ayrıldığını ve bu ürünlerin büyük bir kısmının hayvan yemi üretiminde kullanıldığını belirtti.Prof. Dr. Budak, tarımsal üretim süreçlerinde teknolojinin rolüne de değinerek, tarım arazilerindeki sensörler, drone teknolojileri ve yapay zeka algoritmalarının akıllı tarım uygulamalarında nasıl kullanıldığını anlattı. Budak, bu teknolojiler sayesinde en uygun ekim zamanları, mahsul rotasyonları ve kaynak kullanımı önerilerek verimlilik artışı sağlanabileceğini ifade etti.İklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkilerine değinen Prof. Dr. Budak, bu değişikliklerin küresel gıda güvenliği, düşük karlılık ve yaşlanan işgücü gibi sorunlara yol açabileceğini söyledi. Çiftçilerin yaş ortalamasının düşürülmesi gerektiğini vurgulayan Budak, bölgesel ve kırsal kalkınma planlarının etkin şekilde uygulanması, çiftçilerin gelirlerinin artırılması ve kırsal alanlarda tarıma dayalı sanayi faaliyetlerinin desteklenmesi gerektiğini belirtti.