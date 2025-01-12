Trendyol 1. Lig’in 19. haftasında, Erzurumspor FK, sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor’a 1-0 mağlup oldu.
Hakemler: Gürcan Hasova, Şenol Bektaş, Serdar Soydan
Erzurumspor FK: Ataberk Dadakdeniz, Mustafa Akbaş, Gökhan Akkan (Yakup Kırtay dk. 46), Orhan Ovacıklı (Süleyman Koç dk. 86), Tonio Teklic (Koray Kılınç dk. 71), Sefa Akgün, Guram Giorbelidze, Odise Roshi (Salih Sarıkaya dk. 71), Azubuike Okechukwu, Eren Tozlu, Streli Mamba (Furkan Özhan dk. 46)
Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Özgür Sert, Süleyman Enes Karakaş, Toni Tasev, Ömer Kara
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Şanlıurfaspor: Erzhan Tokotaev, Urie-Michel Mboula, Fatih Eren, Nafican Yardımcı, Miraç Acer, Reagy Ofosu (Ahmet Gökbayrak dk. 88), Stefan Ashkovski, Hakan Erçelik, Hasan Hüseyin Acar, Amar Begic (Cuma Menize dk. 81), Olarenwaju Kayode (Petteri Forsell dk. 90)
Yedekler: Enes Kalyoncu, Abdulkadir Sünger, Efe Arda Koyuncu, Furkan Şamil Çetin, Mehmet Yüksel, Atakan Aybastı
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Gol: Hasan Hüseyin Acar (dk. 57) (Şanlıurfaspor)
Kırmızı kart: Eren Tozlu (dk. 74) (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Amar Begic, Reagy Ofosu (Şanlıurfaspor), Gökhan Akkan, Guram Giorbelidze (Erzurumspor FK)