Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Ağrı Dağı Anadolu Lisesi’nde düzenlenen mangal etkinliğine katılarak 12. sınıf öğrencilerine moral desteği sağladı.Okul yönetimi ve öğretmenlerin organizasyonuyla gerçekleşen etkinlikte öğrencilere kendi elleriyle hazırladığı sucukları ikram eden Kökrek, öğrencilerle sohbet ederek sınav hazırlık süreçleri hakkında bilgi aldı.Etkinlik sonrası okulun konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelen Kökrek, yarıyıl tatilinde proje okullarının pansiyonlarında düzenlenecek olan “Üniversite Sınavlarına Hazırlık Kampı” hakkında bilgilendirmede bulundu.Öğrencilerin gelecekteki hedeflerine ilişkin fikir alışverişinde bulunan Kökrek, gençlerin sorularını yanıtlayarak başarı dileklerini iletti.Kökrek, yaptığı açıklamada, “Son sınıf öğrencilerimizle bir araya gelmeye devam edeceğiz. Onların motivasyonlarını artırmak ve başarılarına destek olmak için yanlarında olmaya devam edeceğiz.” dedi.Öğrenciler, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek moral desteği için teşekkür etti.