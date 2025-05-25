Müzeler haftası dolayısıyla Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri Erzurum Müzesi’ni ziyaret etti."Şehir ve Kültür" dersi kapsamında yapılan ziyarette öğrenciler müzede Tunç ile Demir Çağ, Helenistik, Urartu, Roma, Bizans; Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait eserleri yakından görme fırsatı buldular. Öğrencilerin en çok dikkatini çeken eserler milattan önce 9. Yüzyıla ait "taş baba" heykeliyle "mamut fosili" oldu.Erzurum’un tarih boyunca yaşadığı medeniyet yolculuğundan izlerin bulunduğu müzede Türklerin Erzurum’a gelişi, Erzurum’daki Selçuklu ve Osmanlı dönemi tarihi ve mimari görselleri, Mustafa Kemal Paşa’nın Erzurum Kongresi toplantısını gösteren mum heykeller, hançer barı oynayan dadaşlar öğrencilerin sıkça fotoğraf çektiği alanlar oldu.Müzenin mimarisinden ve tasarımından, müzedeki eserlerden, müze çalışanlarının sıcak ilgisinden oldukça etkilenen öğrenciler, derslerde anlatılanları müzede ve sahada görmüş olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, geziyi organize eden ders hocaları Murat Ertaş’a ve Turizm Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Gökalp Nuri Selçuk’a teşekkür ettiler.