Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 105. yılı anısına, Erzurum’da anlamlı bir çevre ve farkındalık etkinliği gerçekleştirilecek.Erzurum Valiliği koordinesinde Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü ve Erzurum Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle; Erzurum ili Aşkale ilçesi Hacıhamza Mahallesi Tepebaşı Mevkii’nde yer alan tescilli devlet ormanları ile tescil harici 140 hektarlık alanda ağaçlandırma çalışmaları yapılacak. 105 bin fidan toprakla buluşturulacak.Proje kapsamında 175 kilometre teras çalışması tamamlanacak; sarıçam, meşe, badem, kuşburnu ve ahlat türlerinden oluşan fidanlar toprakla buluşacak.Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapıla açıklamada, "Hatıra ormanı niteliği taşıyacak bu alanda gerçekleştirilecek dikimle hem doğaya hem de tarihimize anlamlı bir katkı sağlanması hedefleniyor. 26 Mayıs2025 Pazartesi günü düzenlenecek olan fidan dikim etkinliğiyle, milletimizin bağımsızlık mücadelesini taçlandıran Gazi Meclisimizin105. Yılında geleceğe nefes olacak" denildi.