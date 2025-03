Tunceli’de, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle etkinlik gerçekleştirdi. Müdürlük ayrıca 8 Mart nedeniyle kurum çalışanı kadınların seslendirdiği Aşık Veysel’in "İnce Uzun Bir Yoldayım" türküsüne de klip yaptı.Tunceli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Hüseyin Güntaş Halk Kütüphanesi’nde etkinlik gerçekleştirdi. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Emniyet Müdürü Hakan Duman, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüseyin Okan, kurum amirleri, kadınlar, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Etkinlikte Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve protokol üyeleri kadınlara karanfiller dağıtarak günlerini kutladı.Müzik dinletisinin de yer aldığı etkinlikte konuşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, kadınların tarihin her döneminde olduğu gibi bugünde toplumun temel taşlarından biri olduğunu belirterek, "Onların emekleri, fedakârlıkları ve başarıları, ülkemizin ve şehrimizin kalkınmasında büyük rol oynamaktadır.Kadınların güçlendirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadına yönelik her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması, öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda, devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte, kadınlarımızın eğitim, sağlık, istihdam ve sosyal hayata katılımını artırmaya yönelik çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi.Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Okan ise, "Kadınlar, ailemizin, toplumumuzun ve ülkemizin temel direğidir. Onların fedakârlıkları, emekleri ve başarıları, geleceğimizin şekillenmesinde büyük önem taşımaktadır. İl Müdürlüğü olarak, "Aile Yılı" çerçevesinde, kadınların her alanda güçlenmesi ve hak ettikleri konuma ulaşmaları için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kadınlarımızın eğitim, istihdam ve sosyal hayata katılımlarını artırmaya yönelik projelerimizle, onların yanında olmaya devam edeceğiz. "Aile Yılı" kapsamında, kadınlarımızın her alanda daha aktif rol alması için çeşitli projeler yürütüyoruz. Çünkü bizler biliyoruz ki, kadınların güçlenmesi, aile yapısının güçlenmesi demektir. Aile yapısının güçlenmesi ise, toplumumuzun genel refahına katkı sağlayacaktır. Bu anlamlı günde, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir gelecek diliyorum" diye konuştu.Müdürlük, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kurum çalışanı kadınların seslendirdiği Aşık Veysel’in "İnce Uzun Bir Yoldayım" türküsüne de klip yaptı.