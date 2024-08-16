Erzurum Emniyet Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen operasyonda PKK/KCK terör örgütü adına Almanya merkezli faaliyet gösteren sözde Kürt Kızılayı isimli dernek adına faaliyet yürüten 9 şahıs yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK terör örgütü adına Almanya merkezli faaliyet gösteren Heyva Sor A Kürdistan (Sözde Kürt Kızılayı) isimli dernek adına ilde faaliyet yürüten ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet ederek Terörizme Finans sağladığı ve maddi yardım aldığı tespit edilen; 9 şahıs Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonel çalışma ile gözaltına alındı.Gözaltına alınan şahıslardan A.K., Z.T., R.Ö., D.K.,H.D. ve B.A. isimli şahıslardan Y.İ. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.