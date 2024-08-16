Elazığ Belediyesi tarafından kent genelinde bulunan cadde ve sokaklar detaylı bir şekilde temizleniyor.Elazığ Belediyesi, daha temiz ve sağlıklı bir kent için rutin temizlik hizmetlerinin yanı sıra düzenli periyotlarla mahallelerde gerçekleştirdiği kapsamlı temizlik çalışmalarını da sürdürüyor. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda mahalleler cadde cadde, sokak sokak titizlikle temizleniyor. Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından belirlenen program çerçevesinde mahallelerde gerçekleştirilen kapsamlı temizlik çalışmalarına Abdullahpaşa Mahallesi ile devam edildi. Abdullahpaşa Mahallesi’nde gerçekleştirilen detaylı temizlik çalışmaları doğrultusunda, parklar, yürüyüş yolları, bulvar, cadde ve sokaklar süpürme ve yıkama araçlarıyla temizlenirken, bulvar ve caddelerdeki orta refüj ve yan bantlarda da bakım ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi.Elazığ Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ’’Temiz ve kaliteli yaşanabilir bir şehir için kent genelindeki temizlik çalışmalarımız, ekiplerimiz tarafından kesintisiz sürdürülüyor. Mahalle bazlı kapsamlı temizlik çalışmalarımız da belirlenen periyot doğrultusunda devam etmektedir. Vatandaşlarımıza daha temiz ve sağlıklı bir çevre sunabilmek adına çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi.