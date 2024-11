ŞEHİRDER Başkanı Uğur Aksu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının başlattığı “Temiz Bir Erzurum İçin Çöp Atma” temalı görsellerle alakalı bir çağrıda bulundu.Aksu, büyükşehir belediyesinin hazırlamış olduğu görsellerin çok dikkat çekici ve önemli olduğunu belirtirken her bir canlının doğal bir çevreye ihtiyacının arttığı buna rağmen insan eliyle bu doğal çevrenin ne yazık ki hoyratça kullanıldığı bir dönemde hem maliyet açısından hem de şehrin tarihi estetiğine yakışır şekilde davranmamızın önemine dikkat çekti.Modern dünya 5 Haziran Çevre Gününe “ekosistem restorasyonu” temasıyla hazırlanırken her Erzurumlunun EBB’nin çağrısına kulak vermesinin önemine değinen Başkan Aksu, doğayı iyileştirmeyi; bunun için de önceden verilen hasarı durdurmayı ve nihayetinde tersine çevirmeyi amaçlarken buna kayıtsız kalınmasının anlamsız olacağına vurgu yaptı. Sözlerine nüfus arttıkça ihtiyaçlarımız çoğalıyor, doğal kaynaklar bu talebe yetişemezken bir yandan da insan eliyle oluşturulan kirliliğin çevreye verdiği zararın boyutu da önüne geçilemez bir noktaya yaklaşıyor, diyen Aksu sözlerine şöyle devam etti: “Büyükşehir Belediyesinin çalışmasını ayakta alkışlamalı ve daha fazlasını beklemeliyiz. Bu konuya bütün sivil toplum örgülerinin ve çevreye duyarlı her bir Erzurumlunun destek vermesi gerekir. Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan anlamlı içeriklerin bütün Erzurum’a yayılması açısından sosyal mecralarda paylaşılması, haberlere konu olması ve sivil toplumun inisiyatif alması çağrısında bulundu. 2025 EİT Turizm Başkenti Erzurum’un her şeyden önce temizliğiyle öne çıkması gerekir. Tüm vatandaşlarımızı EBB’nin çağrısına kulak vermeye davet ediyoruz.”