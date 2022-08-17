“Seçimden seçime vatandaşın kapısını çalan siyasetçi dönemi kapandı”

İyi Parti’den Ova köylerine ziyaret.

İYİ Parti İl Başkanı Servet Gürgözeler Sün, Alatarla, Pirinççi köylerine il teşkilatından Merkez ilçe başkanı Aygün Akgül, İl yönetiminden Remzi Dikbaş, Diren Başar Çakmak ile birlikte bir ziyaret gerçekleştirip köylülerin sorunlarını ve sıkıntılarını dinledi.

Atatürk'ün veciz sözünü hatırlatan Gürgözeler "Köylü milletin efendisidir" biz köylerimizin sorunlarına eğilmezsek ve vatandaşımızın problemlerini çözüm odaklı siyaset anlayışı ile halletmezsek o zaman bizim yaptığımız siyaseti de sorgulamak gerekir. Aslında köylerimizin sorunları mevcut iktidarın çok kısa sürede çözebileceği sorunlar olmasına rağmen neden köylerimiz sorunlarıyla baş başa bırakılıyor bunu da anlamış değiliz. Yerel yönetimler ilçelerin, köylerin yol, su gibi sorunlarını çözebilecek güçtedir. Fakat gelin görün ki halkımız kaderiyle baş başa bırakılmıştır. Şuana kadar gezdiğimiz ova köylerimizde vatandaşlarımızın sıkıntıları bizleri derinden üzmüştür. Biz siyaseti vatandaşın ayağına hizmet anlayışıyla yapıyoruz. Seçim zamanı kapısını çalıp oy isteyip seçim bitince bir daha uğramadığınız o köylerimiz vatandaşlarımız dertlerine talipli olunmasını istiyor. Alatarla köyünde domates üreticilerimizle görüştük. Dertleri domatesin üreticiden tüketiciye kadar pahalanarak gitmesi. Arazilerimiz verimli araziler fakat bu arazileri yeterli miktarda ekip biçiyor muyuz ona bakmak gerek. Pirinççi köyümüzde ise, halkımızın sıkıntıları bugüne kadar çözülmemiş. Elektrik ücretleri çok pahalı. Aslında Elektrik ülkemizde çok pahalı. 30 dönüm pancar tarlası için vatandaşımız 30 bin TL elektrik ücreti ödüyor.

Köyün yarısı baraj suyundan faydalanabiliyor. Kanallarda problem var. Pancar hariç diğer ekimlere izin verilmemiş. Neden diğer ekimlere izin verilmiyor bunu sormak isteriz.

KANALİZASYON PROBLEMİ VAR

Sokak aralarına kilit taş yapılması ve asfalt yol bakımı talebi var. Görüyorsunuz bu problemlerin hiçbiri çözülemeyecek sorunlar değil. Ama vatandaş artık oy isteyip giden siyasetçi istemiyor.Halkımız bu seçim kararlı. İnşallah İYİ Partimizin iktidarında çiftçimizin de vatandaşımızın da yüzü gülecek. Buradan diyoruz ki artık herkesin istediği ürünü ucuz ve kâr marjinali yüksek ekim yapacağı ve ürün hasadının bol olduğu günlere çok az kaldı. Göreve geldiğimiz günden bu tarafa çözüm odaklı siyaset ve birebir halkımızla birlikte hareket eden siyaseti şiar edindik. Bundan kimsenin endişesi olmasın”.

