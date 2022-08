Bu kıraathaneye erkekler giremiyor 

Elazığ'da bir ilk olan uygulama sayesinde kadınlar, istedikleri zaman kıraathaneye gidip birbirleri ile hem sohbet ederek hem de oyun oynayarak güzel vakit geçirebiliyor.

Elazığ’ın Hal köyünde yaşayan 55 yaşındaki Ayşe Günay, babasından kalan kıraathaneyi restore ederek sadece kadınların girebildiği kahvehaneye çevirdi.

Mersin’de ticaretle uğraştıktan sonra emekli olan Elazığlı 55 yaşındaki Ayşe Günay, yıllar sonra önlüğü takıp babasından kendisine miras kalan köy kahvesinin başına geçti. Babasından geriye kalan kahvehanenin çürümesine gönlü razı gelmeyince sıra dışı bir işe imza atan Günay, yıllardır erkek kahvesi olarak kullanılan kahvehaneyi kadın kahvehanesine çevirdi. Hal köyündeki kadınların boş vakitlerinde zaman geçirdiği kadınlar kıraathanesine erkekler giremiyor. Kadınlar bir yandan çay ve kahvelerini yudumlarken, bir yandan da oyun oynayarak vakit geçiriyor. Herkesin dikkatini çeken kadın kahvehanesinin misafirleri her geçen gün artarak devam ediyor.

"TEK SIKINTIM ELEMAN BULAMAMAK"

Babasından kalan mirası devam ettirdiğini ifade eden kıraathane işletmecisi Ayşe Günay, "Burası bizim baba yadigarı yerimiz. Emekli olup geldikten sonra baba yadigarı yerimizin dumanı tütsün istedik ve açtık. 5 kardeşiz ve buranın ekmeğini yiyerek büyüdük. Babamın son kazandığı parayı bile tek tek tarihini yazdık cüzdanlarımızda uğur parası olarak saklıyoruz. Dumanı tütsün, ışığı yansın, illa para kazanalım değil. Zaten para döksen çok farklı şeyler olur ama elimizdeki imkanlarla ancak bu kadar yapabildik. Önceden erkek kıraathanesiydi burası, babam o şekilde işletiyordu. Hafif tadilatını yaptık. Biraz farkındalık oluşturalım istedik ve kadın kıraathanesi haline dönüştürdük. Şu an herkes çok memnun. Para kazanıyoruz, kazanmıyor değiliz. Ama en güzeli hep birlikte vakit geçiriyoruz. Köylülerimiz ve biz çok memnunuz. Dışarıdan ta Bursa’dan, İstanbul’dan ve Ankara’dan Elazığlı olup da köyüne gelenler ya işte bir Hal köyü varmış, bizi oraya götürün, orada kadın kıraathanesi varmış deyip özel olarak gelip okey oynayıp giden müşterilerimiz var. Biz eskiden babam çalıştırırken yemeğini getirir, uzaktan verir geri dönerdik. Şimdi çağ atladık, gelip kahvede okey oynuyoruz. Bu bizim için çok güzel bir duygu. Herkes şaşırıyor, odalara filan gittiğimizde 'Bu abla kim?' dediklerinde diyorlar ki Hal köyünün kahvecisi. Çok keyifli geçiyor. Tamam, zor derler eskilerin bir lafı var, erkekler bile en zor meslek derler kahveciliğe ama ben kadın olarak hiç zorlanarak çalıştırmadım. Tek sıkıntım eleman, o da çalışacak kimse yok" dedi.

"SAAT KAÇ OLURSA OLSUN MUHABBET ETMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Kadın kıraathanesine her zaman geldiğini kaydeden Pınar Özlem Durak, “Mükemmel bir duygu. Herkes gayet mutlu, tatilimizi geçiyoruz burada. Oyun oynuyoruz, muhabbet ediyoruz. Yeri geliyor müziğimizi açıp halay çekiyoruz" diye konuştu.

Burçin Kintar ise, "Başka yerde görmedik. Köyümüzün en harika olayı akşam özellikle serinde burada oturmak. Oyun oynamak, eğlenmek, sohbet muhabbet etmek hep çok güzel oluyor. Kadınlara özel bir yer. Erkekler yok, kafalar rahat. Herkes huzurlu, kimse kimseye karışmıyor. Eşlerimiz kendi kahvelerinde, bayanlar kendi kahvelerinde. Saat kaça kadar olursa olsun sıkıntı olmuyor, sohbet muhabbet etmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan İlknur Bayraktar, “Hep beraber güzelce vakit geçiriyoruz burada. Eşlerimiz bizleri erkek kahvesine almıyordu, şimdi de biz onları almıyoruz” dedi.

Şehir dışından kahveyi merak ederek gelen Duygu Duman Gezgin, “Antalyalıyım, eşim de Hal köylü. Evlenmeden önce eşim anlatıyordu, bizim köyde kadın kahvesi var çok güzel diye. Eğlenceler oluyor, halaylar çekiliyor. Hakikaten geldim gördüm çok güzel. Antalya’da hiç kadın kahvesi görmemiştim. Başka bir şehirde de görmedim gezdiğim yerlerde. Kadınlar burada çok mutlu, neşeli ve güler yüzlüler. Yukarıda iki tane erkek kıraathanesi var, aşağıda kadınlar kıraathanesi var. Erkekler kesinlikle giremiyor. Çocuklarımızla bile gelip burada vakit geçirebiliyoruz” diye konuştu.