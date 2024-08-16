Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Sekreteri Avukat Özkan Atalay Malatya ve Kayseri il başkanlıklarına atama yapıldığını duyurdu.Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Yönetim Kurulu adına, Genel Sekreter Avukat Özkan Atalay tarafından yapılan açıklamada Malatya İl Başkanlığı’na ve Doğu Anadolu Bölge Başkanlığı’na iş insanı Halit Doğan’ın atandığı belirtildi.Genel Sekreter Avukat Özkan Atalay, Doğu Anadolu Bölge Başkanlığı ve aynı zamanda Malatya İl Başkanlığına atanan Halit Doğan’a başarılar diledi.SANKON Kayseri İl Başkanlığına Nuriye Şahbaz atandıSanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Sekreter Avukat Özkan Atalay, açıklamasında ayrıca Kayseri İl Başkanlığı ve Orta Anadolu Bölge Başkanlığı’na ise iş insanı Nuriye Şahbaz’ın getirildiğini ifade etti.Atalay, her iki atamanın da Malatya ve Kayseri’ye hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.