Hazine ve Maliye Bakanlığı küçük ve orta ölçekli işletmelerin mücbir sebep halini 31 Mayıs’a kadar uzatma kararı aldı. 6 aylık uzatma kararını değerlendiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz ancak açıklanan sürenin ve kapsamın beklentimizi karşılamadığını belirtmek istiyorum. Açıklanan ciroya göre süre uzatımından az sayıda firmamız faydalanabilecektir. Şehirlerimiz toparlanıp, işyerlerimiz tamamen teslim edilinceye kadar mücbir sebep süresinin tüm işletmeleri kapsayacak şekilde uzatılması talebimizde ısrarcıyız” dedi.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM’nin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak küçük ve orta ölçekli işletmelerin mücbir sebep halini 31 Mayıs’a kadar uzatılması kararını aldı.6 aylık uzatma kararını değerlendiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya, Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükelleflere yönelik uygulanan mücbir sebep hali 30 Kasım 2023 tarihinde sona ermişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM’nin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak 2022 yılı sonu itibarıyla cirosu 2,5 milyon liranın altında olan firmaların mücbir sebep halinin 31 Mayıs’a kadar uzatılmasını kararlaştırdı” dedi.Mücbir sebep süresinin tüm işletmeleri kapsayacak şekilde uzatılması konusunda ısrarcı olan Sadıkoğlu, “Bakanımıza teşekkür ediyoruz ancak açıklanan sürenin ve kapsamın beklentimizi karşılamadığını da vurgulamak istiyorum. Adeta şantiyeye dönmüş şehirlerimiz için 6 ay neyi çözebilir? Daha önce de birçok kez ifade ettiğim gibi, kısa süreli uzatmalar tedavi değil, pansuman niteliğindedir. Depremde gerek fiziki gerekse ekonomik olarak derin yaralar almış şehirlerimizin ayağa kalkabilmesi için pansumana değil yaralarını saracak uzun vadeli desteklere ihtiyacımız var. Üstelik bu uzatmadan az sayıda firmamız faydalanabilecektir. Şehirlerimiz toparlanıp, işyerlerimiz tamamen teslim edilinceye kadar mücbir sebep süresinin tüm işletmeleri kapsayacak şekilde uzatılması talebimizde ısrarcıyız” ifadelerine yer verdi.Orta ve büyük ölçekli firmaların da depremden etkilendiğine vurgu yapan Sadıkoğlu, “2022 yılı sonu itibarıyla cirosu 2,5 milyon liranın üzerinde olan firmalar da depremden olumsuz etkilendi. Depremin etkisiyle bu firmalarımız ciddi personel kaybı yaşadı. Bu kayba bağlı olarak düşen ticaret ve üretim kapasitesi gerek firmalar için gerekse şehrimiz için ekonomik daralmalara sebep oldu. Kaldı ki mücbir sebep halinin uygulandığı il ve ilçelerdeki mali müşavirler bu durumu kaldırabilecek hazırlıkta değiller. Birçoğunun hala işlemlerini yürütebileceği ofisleri dahi yok. Küçük büyük ayrımı yapılmaksızın Malatya, Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde mücbir sebep hali tüm işletmeler için devam etmelidir” şeklinde konuştu.