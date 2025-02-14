Gelir İdaresi Başkanlığı heyeti Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Firmaların karşılaştığı sorunlar hakkında bilgiler veren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, doğru tespitler yapılarak gerçekçi desteklerin sunulması gerektiğini söyledi.Gelir İdaresi Başkanlığı Daire Başkanı Zekai Çenge, Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanı Kadir Çiçek, Malatya Defterdarı Nazmi Erol, Malatya Defterdarlığı Grup Müdürleri Kemal Mecit, Yasemin Algan, Mehmet Kuzucu, Beydağı Vergi Dairesi Müdürü Ayhan Söylemez, Fırat Vergi Dairesi Müdürü Süleyman Er ve Malatya Vergi Dairesi Tahsilat Şube Müdürü Kuddusi Akdağ Malatya Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ile bir araya geldi.Toplantıda iş dünyasının yaşadığı ekonomik sorunlar hakkında bilgiler veren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "6 Şubat asrın felaketinin üzerinden 2 yıl geçti. Geride kalan 2 yılda iş dünyasına sunulan en önemli destek mücbir sebep oldu. 4 kez uzatılarak devam eden mücbir sebep süresi 30 Kasım 2024 tarihinde sona ermişti. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek, TBMM’nin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak 2022 yılı sonu itibarıyla cirosu 2,5 milyon liranın altında olan firmaların mücbir sebep halinin 31 Mayıs’a kadar uzatılmasını kararlaştırdı. Bakanımıza teşekkür ediyoruz ancak açıklanan sürenin ve kapsamın beklentimizi karşılamadığını da vurgulamak istiyorum. Mükellef ayırımı olmadan tüm işletmelerin mücbir sebep halinden faydalanabileceği bir düzenleme yapılmasını talep ediyoruz. Sizlerden de bu konuda destek bekliyoruz. Şehrimizdeki ekonomik toparlanma istediğimiz seviyede değil. Üyelerimizin geneli iş daralması yaşıyor. Biriken borçları ödeyebilecek durumları yok. Binlerce firmanın iflasını açıklaması an meselesi. Doğru tespitlerin yapılması ve gerçekçi desteklerin sunulması adına bu tür ziyaretleri önemsiyoruz. Ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum" dedi."Kolaylık sağlanmasını talep ediyoruz"Başkan Sadıkoğlu, üyelerinin vergi dairesi özelinde karşılaştığı sorunları aktararak şunları talep etti; "Deprem bölgesi illeri için asgari kurumlar vergisinin uygulanmamasını talep ediyoruz. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre 50 bin TL ve üzeri borçlar için teminat istenmektedir. Deprem bölgesi için teminat şartının kaldırılmasını veya kolaylık sağlanmasını talep ediyoruz. Yapılandırma yapmak isteyen üyelerimiz rasyo değer sorunuyla karşılaşıyor, bu konuda kolaylık sağlanmasını talep ediyoruz. Borcu yok yazısı için, borcun yüzde 10’nun ödenmesi şartının kaldırılmasını istiyoruz".