Türkiye’de Elazığ dahil sadece 3 ilde olan Beyaz Ev’de bu zamana kadar yapılan çalışmalar anlatılarak imamlar, okul müdürleri ve rehber öğretmenleriyle toplantı gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz yıl kasım ayında Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu ve eşi Ayfer Hatipoğlu’nun girişimleriyle kurulan Beyaz Ev, çalışmalarına devam ediyor. ’Aileye umut topluma hayat’ sloganıyla aile içi şiddetle mücadele hedefiyle kurulan Beyaz Ev Aile Merkezi’nde sadece mağdurlara ve çocuklara değil, aynı zamanda şiddet uygulayanlara da psikososyal destek veriliyor. İstanbul ve Tokat’ın ardından Elazığ’da hizmete giren Beyaz Ev’de değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Okul müdürleri, cami imamları, aile hekimleri, mahalle muhtarı ve okul rehber öğretmenlerinin katıldığı toplantıda yapılan çalışmalar değerlendirilerek, fikir alışverişinde bulunuldu.

Vali Hatipoğlu, "Buranın daha önce bir açılışını gerçekleştirmiştik. Aile içi şiddet ülkemizin en önemli olgularından birisidir. Kadına şiddet gerçekten ülkemiz için ve hükümetimiz için kanayan yaralardan birisi. Bu anlamda başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı, her kurumu ilgilendiren ve onlara yükümlülükler veren bir husus. Kadına şiddetin önlenmesi ve 2025 yılının Aile Yılı olması çok önemli bir husus. Bu anlamda Elazığ Valiliği Beyaz Ev Aile Danışma Merkezi olarak isimlendirdiğimiz bu merkezi hayata geçirdik. İnşaat sürecini İl Özel İdaresi ve Elazığ Belediyemiz gerçekleştirmişti. Burada neler yapılıyor, daha önce İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamlığım zamanında başlayan bir sürecin şu anda ete kemiğe bürünmüş halini görüyoruz. İlk defa faal gruplarının psikoterapi sürecine ve psikolojik danışma sürecine tam olarak alınması gibi husus söz konusu. Aynı zamanda Cumhuriyet Başsavcılığımızın ve aile mahkemelerimizin, sulh hukuk hakimliklerinin verdiği önleyici tedbir kararı içerisine ilk defa bu merkezden faydalanılması bir adli kontrol olarak girdi. Türkiye’de böyle bir husus ilk defa gerçekleşiyor. Bu anlamda da hem failler hem mağdurlar hem de şiddetten etkilenen çocuklarımız bu merkezde grup tedavisi, psikolojik danışma hizmetlerinden faydalanacaklar" dedi.

Beyaz Ev projesinin yaklaşık 5 yıl önce İstanbul’da hayata geçtiğini aktaran Ayfer Hatipoğlu ise, ’’Ardından Tokat ve Elazığ’da faaliyete girdi. Hayalimiz ve umudumuz tüm Türkiye’ye yaygınlaştırılmasıdır. Elazığ’da da çok hızlı başladık. Şu anda sarı odadayız. Burada 4 tane odamız var. Sarı, yeşil, mavi ve turuncu odadır. Mavi oda, kamuoyu farkındalık çalışmalarının yapıldığı oda; sarı oda bireylere hem faillere hem mağdurlara hem de onların çocuklarına dönük psikososyal müdahalelerin yapıldığı, rehabilitasyon çalışmalarının yapıldığı odadır. Yeşil odada hukuki bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. Ayrıca inanç noktasında gelen danışanlara bilgilendirmeler yapılıyor. Barolardan gelen avukatlarımız ve Diyanet’ten gelen vaizelerimiz kanalıyla dini irşat şeklinde çalışmalar yapılıyor. Turuncu odada ise fail ve mağdurların çocuklarına dönük bireysel grup oyun terapileri şeklinde çalışmalar yapılıyor. Bugünkü toplantımızda Beyaz Ev’in olduğu bölgede imamlarımız, aile hekimlerimiz, okul rehber öğretmenlerimiz ve okul müdürlerimizi de kapsayan geniş çaplı bir çalışma başlattık. Bunu pilot uygulama olarak başlattık. Bunu daha sonra yaygınlaştırarak, Elazığ’da tüm bölgelerde gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Malumunuz imamlar ve okul müdürlerimiz bu noktada önemli. Çünkü oraya gelen, kaydı düşmeyen kişilere ulaşmaktı amacımız. Bunun alt zeminini oluşturduk. Gündem maddelerimiz arasında da bu vardı. Umarım daha güzel çalışmalar yapacağız" ifadelerini kullandı.