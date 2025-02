Uluslararası Anadolu Tiyatro Ödülleri’nin en prestijli ödüllerinden biri olan "Uluslararası Metin And Akademi Ödülü", Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden Prof. Dr. Adnan Tönel’e verildi.Tiyatro Gazetesi’nin her yıl düzenlediği ve tiyatro sanatına katkı sağlayan sanatçılara verilen "Uluslararası 10. Anadolu Tiyatro Ödülleri", Nurhan Uslu başkanlığındaki seçici kurul tarafından sahiplerini buldu. Uluslararası Anadolu Tiyatro Ödülleri’nin en prestijli ödüllerinden biri olan "Uluslararası Metin And Akademi Ödülü" bugüne kadar Türk tiyatrosuna hem sanatçı kimliği hem de eğitimci kimliği ile çok sayıda bilimsel ve sanatsal etkinlik yaparak ve Anadolu’da pek çok öncü girişime imza atması nedeniyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden oyuncu-rejisör Prof. Dr. Adnan Tönel’e verildi.Prof. Dr. Adnan Tönel’in rejisörlüğünde Van Kalesi’nde sahnelenen "Urartu Performans" ve Manisa Sardes Antik Kenti’nde sahnelenen "Persler" oyunu, sanatseverler tarafından büyük ilgi görmüş ve eleştirmenler tarafından tam not almıştı. Tönel’e ödülü, 3 Şubat Pazartesi günü İstanbul Mask-Kara Tiyatrosu Tamer Levent Sahnesinde gerçekleştirilen törende verildi.Arkeoloji, sinema ve sahne sanatları alanında dramatik metinleri kendine özgü performans diliyle şiire dair bir anlatı olarak sahneye taşıyan sanatçı, çeşitli disiplinlerdeki üretimleriyle dikkat çekiyor.