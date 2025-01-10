Erzurum’un Pasinler ilçesinde bir evde patlayan mutfak tüpü paniğe neden oldu. Olayda 2’si ağır 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Pasinler ilçesindeki bir evde saat 09.00 sıralarında mutfak tüpü henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlama nedeniyle evde yangın çıktı, binanın büyük bir bölümünde hasar oluştu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, yaralanan İsmail Tuz, Sedanur Kılıç, Medine Kılıç, Hilal Kılıç ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Güvenlik güçleri çevrede önlem alırken, patlamanın sebebi araştırılıyor.