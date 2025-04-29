Erzurum’da EİT 2025 kapsamında düzenlenen Palandöken Ekonomi Forumu’nun ardından, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi başkanlığında forumun sürdürülebilirliğine yönelik önemli bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, forumun uzun vadede nasıl devam ettirileceği ve Erzurum’a daha fazla yatırımcı çekilmesi için izlenecek yol haritası ele alındı.Değerlendirme toplantısının ardından, foruma katkı sağlayan kurum ve kuruluşlar için özel bir teşekkür yemeği düzenlendi. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın ise, değerli protokol üyelerine ve forumun başarısında emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerini sundu. Özakalın, "Erzurum’u bir yatırım merkezi haline getirmek için ETSO olarak her platformda şehrimizi tanıtmaya ve yatırım ortamını geliştirmeye devam edeceğiz," dedi. Teşekkür yemeğine katılan protokol üyeleri arasında, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, EİT 2025 Koordinatörü Muharrem Çığlık Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Palandöken Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Erzurum Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Daştan, ETSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın yer aldı.