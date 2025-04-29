Erzurum Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Fatih Kacıroğlu’na, Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği’nce (TONKKD) organ nakli konusunda yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür plaketi verildi.Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi’nce Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen "a’dan z’ye kadavra böbrek nakline bakış" kongresine katılan Sağlık Bakanlığı Doku Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Dairesi eski Başkanı, Erzurum Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Fatih Kacıroğlu, organ nakli konusunda yapılan çalışmaları anlattı.Dr. Kacıroğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminde Türkiye’de kadavradan organ nakli aktivitesinin hiç kesintiye uğramadan devam ettiğini, pandeminin yıkıcı etkisine rağmen oldukça başarılı nakillerin gerçekleştiğini ifade etti. Kacıroğlu, yine pandemi döneminde organ nakli olan hastalarda Bilim Kurulları öncülüğünde aldıkları tedbirlerle Covid-19 kaynaklı hastalık ve ölüm oranlarının gelişmiş çoğu Avrupa ülkesinden daha iyi olduğuna vurgu yaptı.Alanında önemli uzmanların katıldığı kongrede Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Fatih Kacıroğlu’na Sağlık Bakanlığı Doku Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevinde yaptığı çalışmalardan dolayı TONKKD Başkanı Prof. Dr. Uluğ Eldegez tarafından plaket verildi.Organ bağışının önemine dikkat çeken Dr. Fatih Kacıroğlu, Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneğine ve Muğla’da çok başarılı nakil operasyonları da yapan Erzurumlu nakil cerrahı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Önder Özcan’a teşekkür etti.