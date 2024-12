Elazığ’da özgün müziğin usta ismi Seydi, Cazibe Restaurant-Poligon’da sahne alarak dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Güçlü yorumu ve sahnedeki enerjisiyle hayranlık uyandıran sanatçı, eserleriyle izleyenleri mest etti.Elazığ, unutulmaz bir konsere ev sahipliği yaptı. Özgün müziğin güçlü sesi Seydi, Cazibe Restaurant-Poligon’da sahne alarak dinleyicilere eşsiz bir gece yaşattı. Sanatçının yürekten gelen yorumları, birbirinden güzel eserlerle birleşerek izleyenlere müzik ziyafeti sundu. Seydi, sahnedeki etkileyici enerjisi ve samimi performansıyla gece boyunca izleyicilerden tam not aldı. Hüzün dolu melodilerden coşkulu ezgilere uzanan bir repertuarla sahne alan sanatçı, sevenlerini hem geçmişin nostaljisiyle buluşturdu hem de coşkuyla dans ettirdi.Seydi, sahnede Elazığ halkına teşekkür ederek, “Konser çok iyiydi. Çok yoğun geçti. Gecemiz on numara. Ayrıca Cazibe’nin gerçekten Elazığ’a değerini yükselttiğini fark ettim. Bu beni daha da mutlu etti. On numara mekan, personel ve herkes burada çok iyi. Memleket benim memleketim, değer katıldığı zaman çok yüceliyorum ve bu konuda onur duyuyorum” dedi.