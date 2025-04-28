Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Saim Özakalın, Palandöken Ekonomi Forumu’nda Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Dipuo Letsatsi Duba ile bir araya geldi.TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın, Palandöken Ekonomi Forumu kapsamında Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Dipuo Letsatsi Duba ile yaptığı görüşmede, Erzurum’daki reel sektörler, yatırım alanları ve kentin genel yatırım potansiyeli hakkında kapsamlı bilgiler paylaştı. Büyükelçi Dipuo Letsatsi Duba, Palandöken Ekonomi Forumu vesilesiyle Erzurum’a ilk kez geldiğini ifade ederken; ETSO Başkanı Özakalın da kendisini, kış aylarında kayak yapmak üzere Palandöken’e davet etti. Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Dipuo Letsatsi Duba, iş birliği, yatırım ve karşılıklı diyalog çerçevesinde çeşitli görüşmeler ve ziyaretler gerçekleştirmek istediklerini ETSO Başkanı Saim Özakalın’a iletti.Başkan Özakalın, Erzurum’un jeopolitik konumu, komşu ülkeler ve sınır kapıları hakkında Büyükelçi Duba’ya bilgi verdi. Ayrıca, son yıllarda eğitim, sağlık ve turizm alanlarında belirledikleri hedeflere ulaştıklarını, Erzurum’un Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük sağlık merkezi konumunda olduğunu, Türkiye’deki toplam mera alanlarının yüzde 13’ünün Erzurum’da olduğunu ve Erzurum’un geçmişte büyükbaş hayvan ihracatında Türkiye’nin bir numaralı şehri olduğunu, şimdi ise hayvancılık noktasında Türkiye’de 2. il olduğunu da vurguladı.Özakalın, ETSO’nun öncelikli hedeflerinden birinin Erzurum’daki sanayileşmeyi güçlendirmek olduğunu belirtti. Bu doğrultuda, 4,5 milyon metrekarelik bir alanda Türkiye’nin en yüksek teşvik seviyesi olan 6. bölge kapsamında Erzurum’da 2. Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulduğunu aktardı.ETSO Başkanı Saim Özakalın’ın gerçekleştirdiği kapsamlı bilgilendirmeden büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Büyükelçi Dipuo Letsatsi Duba, Başkan Özakalın’ı ve beraberindeki heyeti Güney Afrika’ya davet etti. Karşılıklı yatırım görüşmelerinin hızla başlatılması için çalışmalara başlayacaklarını belirten Duba, Palandöken Ekonomi Forumu kapsamında gerçekleşen bu görüşmeden büyük memnuniyet duyduklarını da dile getirdi.