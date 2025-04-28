Hakkari’nin 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası’nda şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan 450’lik isale hattında su debisinin yükselmesiyle arıza oluştu.Berçelan Yaylası’nda su debisinin yükselmesi sonucu hatlarda hasar oluştu. Gece yarısı Hakkari Belediyesi ekipleri, arızayı gidermek için bölgeye hareket etti. İş makinelerinin karlı yolları açmasıyla birlikte ekipler bölgeye ulaşmayı başardı. Su debisinin yükselmesiyle birlikte maslaklarda 6 metreye kadar fışkıran su, ekipleri zor durumda bırakıldı.Hakkari Belediye Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Davut Güldal, "Berçelan Yaylası Konak köyü yakınlarında su debisinin artması sonucu büyük bir arıza yaşandı. Bundan dolayı Yeni Mahalle’nin tamamında su kesintisi yaşanacaktır. Kent genelinde ise bazı bölgelerde de su basıncında düşüş yaşanacaktır. Arızanın en kısa sürede giderilmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.