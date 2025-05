Muş’ta Kur’an-ı Kerim kurslarında eğitimlerini tamamlayan 300 öğrenci için hafızlık icazet töreni düzenlendi.Muş İl Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarında eğitimlerini tamamlayan 300 öğrenci, düzenlenen görkemli törenle hafızlık icazetlerini aldı. Yeni Spor Salonu’nda gerçekleşen programa 3 binden fazla vatandaş katıldı. Tören, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma dalında dünya ikincisi olan Hamit Avşar Karaca ile Türkiye finalisti Ali Kızılkaya’nın tilavetleri, dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.Program boyunca evlatlarının hafız olduğunu gören aileler büyük sevinç yaşadı. Bazı veliler gözyaşlarını tutamazken, hafız çocuklar sahnede Kur’an-ı Kerim’i okuyarak ailelerini gururlandırdı.Programda konuşma yapan Muş Valisi Avni Çakır, hafızların ulaştığı seviyeyi büyük bir hayranlıkla izlediğini belirterek "Bugün burada sadece hafızlarımız değil, aynı zamanda hafız adayı kardeşlerimiz de bulunuyor. İnşallah onlar da eğitimlerini tamamladıktan sonra bu kürsüde yerlerini alacaklar. Hafızlarımıza büyük bir saygı ve hürmet duyuyorum. Aynı zamanda onları yetiştiren kıymetli hocalarına ve fedakâr ailelerine gönülden teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah sizleri Kur’an’ın koruyucusu yaptı. Bu büyük bir şeref ama aynı zamanda üzerimize düşen çok büyük bir sorumluluktur" dedi.Vali Çakır, hafızların toplumda örnek bireyler olarak dikkatle takip edileceğine vurgu yaparak, "Artık siz birer hafızsınız. Bulunduğunuz köyde, okulda, mahallede, camide, nerede olursanız olun, toplumun örnek gösterdiği insanlar olacaksınız. Her hareketiniz, her sözünüz mercek altında olacak. Hafız kimliğine yakışır bir hayat sürmeniz gerekiyor. Herkese karşı güzel konuşmalı, iyi davranmalısınız. Bunun için çok okuyun. Sadece dini ilimlerde değil, tüm alanlarda kendinizi geliştirin. Bilginizle, ahlakınızla ve duruşunuzla topluma yön veren bireyler olun" şeklinde konuştu.Programa katılan Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Hafız Osman Şahin, hafızların taşıdığı manevi sorumluluğa dikkat çekerek, "Bugün burada çok özel ve anlamlı bir günü yaşıyoruz. Cumhuriyet tarihinde Muş’ta ilk kez hafızlık icazet merasimi tertip edildi. Bu, sadece bir merasim değil; aynı zamanda Kur’an’a hizmetin, sabrın ve gayretin taçlandığı çok kıymetli bir andır. Peygamber Efendimiz ‘Ümmetimin en şereflileri hafızlardır’ buyuruyor. Bugün burada karşımızda duran hafızlarımız, Muş’un şeref tablosudur" ifadelerini kullandı.Muş İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, törende yaşanan coşkuya ve tarihi öneme dikkat çekerek, "Bugün Muş’ta çok heyecanlı, çok tarihi bir ana hep birlikte şahitlik ettik. 300 evladımızın hafızlık icazetini verdik. Bu töreni özel kılan yalnızca sayının büyüklüğü değil; aynı zamanda Cumhuriyet tarihimizde Muş’ta ilk kez böyle bir toplu hafızlık icazet merasiminin gerçekleştirilmiş olmasıdır. Hatta daha da önemlisi, bu Muş tarihinde bir ilktir. Salon adeta dolup taştı. Kadın, erkek, genç, yaşlı her yaştan binlerce hemşerimiz bu anlamlı ana şahitlik etmek için buraya geldi. Vatandaşlarımız salonu tamamen doldurdu, hatta bazı kardeşlerimiz yer bulamadığı için geri dönmek zorunda kaldı. Bu tablo, hafızlığa verilen değerin ve Kur’an’a duyulan sevginin en güzel göstergesidir. Bu bir milattır. Muş’ta hafızlık geleneği açısından bugün bir dönüm noktası yaşandı. Bu tarihi günün yaşanmasında emeği geçen başta sayın Valimiz olmak üzere tüm kurum amirlerimize, basın mensuplarımıza, hocalarımıza, Kur’an kursu öğreticilerimize ve dualarıyla bizlere güç veren halkımıza şükranlarımı sunuyorum. Cenab-ı Allah’a hamdü senalar olsun. İnşallah bu güzel tablo, ikinci, üçüncü ve daha niceleriyle devam edecek" diye konuştu.Tören, öğrencilere icazet belgelerinin takdimi ve yapılan dualarla sona erdi.Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyete Müdürü Serkan Karaman, Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa, İl Özel İdare Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Korkut Belediye Başkanı Haşim Arık, Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, Bitlis, Bingöl İl Müftüleri ve çok sayıda davetliler katıldı.