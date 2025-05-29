Muş Devlet Hastanesinde ilk kez gerçekleştirilmeye başlanan Elektrofizyolojik Çalışma (EPS) ve kateter ablasyon işlemleriyle ritim bozukluklarına yönelik tanı ve tedavi hizmetlerinde önemli bir adım atıldı.Çarpıntı, bayılma ve ani kalp durması gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen kalp ritim bozukluklarının kaynağı, EPS işlemiyle tespit ediliyor; ardından kateter ablasyon yöntemiyle hastalıklı bölgeler elektriksel olarak yakılarak tedavi sağlanıyor. Hastanede kurulan yeni altyapı ve uzman ekip eşliğinde başlatılan bu uygulamalar sayesinde daha önce çevre illere sevk edilen hastalar artık tedavilerini Muş’ta alabiliyor.İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Besim Hacıoğlu, Muş Devlet Hastanesinde kalp ritim bozukluklarına yönelik tedavilerin başarıyla uygulanmaya başlanmasının bölge sağlığı açısından önemli bir gelişme olduğunu belirterek, "Hastalarımızın büyük şehirlerde tedavi olmak zorunda kalmadan kendi ilimizde bu işlemleri güvenle yaptırabilmesi bizler için büyük bir kazanımdır. Emeği geçen tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.