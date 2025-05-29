Erzurum’da "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" şenliği coşkuyla gerçekleştirildi.Erzurum Sabancı İlkokulunda; Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Sağlık İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" şenliği büyük bir coşku ve katılımla tamamlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Erzurum Büyükşehir Belediyesinin de katkı sunduğu Şenlik’te; sağlık, hijyen, bulaşıcı hastalıklardan korunma, aşıların önemi, aile hekimliği, ağız-diş sağlığı, beslenme, fiziksel aktivite, ilk yardım, afet bilinci ve geleneksel oyun temalarında istasyonlar kuruldu. Şenliğin amacı sağlık bilgisini artırarak çocukların ve dolayısıyla toplumun sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanması ve sağlık okuryazarlığı düzeyinin artırılması olarak ifade edildi.Vali Mustafa Çiftçi’de, Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği, Valilik himayesinde İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle Sabancı İlkokulunda düzenlenen "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" programına katıldı. Sağlık okuryazarlığını küçük yaşta çocuklarımıza kazandırma amacı taşıyan bu protokol kapsamında ilimizde 570 öğrenciye, üç merkez ilçemiz (Aziziye, Palandöken, Yakutiye) Sağlık Müdürlüklerinde görevli personel tarafından, Toplum Sağlığı Hizmetleri Birimi koordinasyonunda eğitim verildi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan her öğrenci "Sağlık Elçisi" ünvanını almaya hak kazandı. Program çerçevesinde çocuklara sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılmasına yönelik çalışmalar, kurulan çeşitli tematik istasyonlar aracılığıyla tanıtıldı. Vali Çiftçi; Arama Kurtarma İstasyonu, Sağlıklı Beslenme İstasyonu, Hareketli Yaşam İstasyonu, İzcilik İstasyonu, Aile Hekimliği İstasyonu, Ağız ve Diş Sağlığı İstasyonu, Fiziksel Aktivite İstasyonu ile Hijyen İstasyonunu gezerek öğrencilerle bir araya geldi.Programda yaptığı konuşmada Vali Çiftçi, Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokolle, ülke genelinde her ilde bir okulda bu etkinliğin hayata geçirildiğini ve bu sayede çocuklara sağlıklı yaşam bilincinin kazandırılmasının hedeflendiğini belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: "Bu proje, sağlık okuryazarlığını geliştirmeye ve farkındalık oluşturmaya yönelik önemli bir adımdır. Ağaç yaşken eğilir."Vali Çiftçi, katılım sağlayan öğrencilere ’Sağlık Elçisi Belgeleri’ni takdim etti.Program, halk oyunları gösterisi ve Minik Arama Kurtarma ekibinin sergilediği gösteriyle sona erdi.