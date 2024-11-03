Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum’da AK Parti Pazaryolu ve İspir ilçe kongrelerine katıldı.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum’da AK Parti Pazaryolu ve İspir ilçe kongrelerine katıldı. İspir ilçesine gelişinde Erzurum Bar ekinin gösterisiyle karşılanan Bakan Tekin, AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti. İspir Fazilet Dağcı Çığlık Konferans Salonu’nda düzenlenen kongrede konuşan Bakan Tekin, "Erzurumlu sürekli doğrunun yanında oldu, sürekli iyi işler yapanların yanında oldu ve sürekli liderinin arkasında oldu. Biraz önce Sayın Cumhurbaşkanımızın mesajını seyrettik. Sayın Cumhurbaşkanımız ’Rabbime şükrediyorum, bana sizin gibi dava arkadaşları verdiği için’ dedi. Ben de şahsen Rabbime şükrediyorum bize böyle bir liderin arkasında siyaset yapma imkanı tanıdığı için" diye konuştu.Bakanlığı ve şahsıyla ilgili yapılan eleştirilere cevap veren Bakan Tekin, "Bizi eleştiriyorlar. Açıkça şunu söyleyemiyorlar. Size söyledikleriniz Anadolu’nun toplumsal yapısına uygun olduğu için biz de Anadolu’daki insanları küçümsediğimiz için diyemiyorlar. Ne diyorlar? Bizi başka sebeple de eleştiriyorlar. İşte ben diyorum ki bizim arkamızda Anadolu insanının mert ve cesur yüreği var. Biz onlara güvenerek yola çıkıyoruz" diye konuştu.Türkiye’nin en iyi okullarından birinde üniversiteyi okuduğunu söyleyen Bakan Tekin, "Master yaptım, doktora yaptım. Ama imam hatip mezunu olduğum için rektörlerden randevu alamıyordum. Böyle bir Türkiye. Şu an bunların hiçbirisi, insanların ne başörtüsü, ne etnik kimliği, ne dini kimliği, ne mezhebi hiçbir şey Türkiye’de problem değil. Bakın bu çok önemli, bunları hep beraber başardık. Sayın Cumhurbaşkanımız bize önderlik yaptı" dedi.Eskiden hastanelerde saatlerce kuyrukta beklendiğini söyleyen Tekin, "Artık dünyanın başka ülkelerinden insanlar Türkiye’de doktorlara muayene olmak için geliyorlar. Bu bahsettiğimiz şeylerin hepsi 3 Kasım 2002 ile bugün arasında oldu. Diyor ya Cumhurbaşkanımız ’yola devam.’ Yaptık, artık bunlar yeterli değil, devam edeceğiz. Biz o gün ihtiyaçları tespit edip, o günkü ihtiyaçları çözmüştük. Şimdi bugün bambaşka bir Türkiye var" dedi."Şimdi biz bunları yaparken karşımızda bir muhalefet var" diyen Bakan Tekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ile DEM koalisyonu karşımıza geçmişler bizi eleştiriyorlar. Mesela başta Atatürk’le bizim aramıza mesafe koyuyorlardı. Halbuki bu ülkede bir tek hükümet döneminde Atatürk’le ilgili yasaklamalar getirilmiştir; 1938 ile 1953 arasında. Tutmayınca bu sefer başka eleştiriyorlar. Mesela beni eleştirdikleri şeylerden bir tanesi, ben diyorum ki ’Bu ülkede Milli Eğitim Bakanlığı’nın, milli eğitimin ana işi bu toplumun değerlerine, bu toplumun tarihine, bu toplumun kültürüne sahip gençler yetiştirmek. Benim ana görevlerimden bir tanesidir.’ Eleştiriyorlar, diyerlar ki bu söylediklerin laikliğe aykırı. Ben de diyorum ki bu laikliğe aykırı değil, bunlar senin zihnine aykırı. Senin düşündüklerin camileri ahıra çevirmek, Kur’an kurslarını yasaklamak. Şimdi onların anlayışları ile benimkinin örtüşmesi mümkün mü arkadaşlar? Şu an ülkemizde başörtülü hakimlerimiz, savcılarımız, doktorlarımız, başörtülü akademisyenlerimiz, başörtülü milletvekillerimiz var. Şimdi onların zihninden bakarsak, bizim onlarla aynı çerçevede buluşmamız mümkün değil."Kongreye Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanı sıra AK Parti Erzurum milletvekilleri Mehmet Emin Öz, Fatma Öncü, İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.