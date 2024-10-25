Bitlis’te ilk zamanlarda hobi olarak meyveciliğe başlayan Mahmut Çoban, verimin artmasından dolayı elma ticareti yapmaya başladı.Bitlis merkeze bağlı Ekinli köyünde 4 dönüm arazi üzerine 2005 yılında 250 adet elma fidanı diken Mahmut Çoban, her yıl bakımını yaptığı ağaçlardan bu yıl 7 ton verim aldı. Babasından kalan arsaya hobi olarak elma fidanı diken ve yaz aylarında fidanlarla ilgilenerek bakımını yapan Mahmut Çoban (65), daha sonra verim almaya başladı. Önceleri eş-dost ve akrabalarına elmaları dağıttığını belirten Çoban, fazla ürün almaya başlayınca da satışa sundu. Ancak düzenli bir pazar olmadığı için çoğu zaman düşük fiyata manavlara ve çevre illere satan Çoban, iyi bir pazar olması durumunda çiftçilerin son hasat yeri olan Bitlis’te ürünlerini değerlendirebileceğini belirtti.Çoban, bu yıl iyi verim aldığını belirterek, “Ekinli köyünde bulunan babadan kalma bir arsama hobi olarak elma fidanları diktim. Allah’a şükürler olsun bu yıl verim çok iyi. Burada artık eşe dosta dağıtımından ziyade pazarlama sistemi oluşuyor. Burada en büyük sıkıntımız pazar ortamının olmamasıdır. Bunun için değerlendiremiyoruz. Umarım sağlıklı bir pazar ortamı oluşturulur. Bizler hobi amaçlı yapıyoruz ama bizlerden ziyade ticaretini yapan, bu işlerle iştigal edenler, bununla hayatını idame eden kişiler çok daha rahat, daha sağlıklı ürünler elde edecekler. 4 dönümdeki arsamda ağırlıklı elma çeşitleri yetiştiriyorum. Golden, Arap kızı, starking ve Arjantin türlerini yetiştiriyorum. Bu yıl rekoltemiz yüksek. Yaklaşık 7-8 ton civarında ürün elde ettik. Bunları da iç piyasada satışa sunuyoruz” dedi.