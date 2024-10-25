Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ‘siber farkındalık’ eğitimi verildi.Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Durankaya Beldesi Şehit Teğmen Abdulselam Özatak Çok Programlı Anadolu Lisesinde eğitim gören öğrencilere güvenli ve bilinçli internet kullanımını sağlamak amacıyla siber farkındalık eğitimi verildi. Verilen eğitimde; siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, dijital bağımlılık ve sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar hakkında detaylı bilgiler verildi. Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen eğitimlerle siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi ve manevi zararların en aza indirgenmesi, siber suçlarla ilgili farkındalık bilincinin oluşturulması hedefleniyor.