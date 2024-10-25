Hakkari’de kar kalınlığının bir metreyi bulduğu üs bölgesi yolunda çalışmalar başlatıldı.Hakkari Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye’nin en yüksek şehirlerinden olan Hakkari’nin yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışının etkili olmaya başladığı belirtildi. Kar yağışları sebebiyle ulaşımın aksamaması için Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kapanan yolları açma çalışmalarının sürdüğü ifade edilen paylaşımda, "Kar yüksekliğinin yaklaşık bir metreyi bulduğu Aşağı Güveç mevkiindeki Aytepe Üs Bölgesi yolunda da ekiplerin yol açma çalışmaları büyük bir titizlikle devam ediyor" denildi.