Malatya’nın en büyük alışveriş ve yaşam merkezlerinden biri olan MalatyaPark AVM, 1-15 Mayıs tarihleri arasında düzenlediği "Garaj Günleri" etkinliği ile ziyaretçilerine büyük indirimler sunuyor. Alışveriş tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği bu özel kampanya, AVM’nin kapalı otopark alanında gerçekleştiriliyor.Moda, ev dekorasyonu ve yaşam alanlarına yönelik ürünlerin yer aldığı etkinlikte, 12 seçkin marka yer alıyor. Ziyaretçiler, sezon sonu ürünlerden yeni koleksiyonlara kadar uzanan geniş bir yelpazede, yüzde 70’e varan indirimlerden faydalanabiliyor.MalatyaPark AVM Genel Müdürü Coşkun Güvenç, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"MalatyaPark olarak her zaman şehrimize ve bölgemize değer katan projelere imza atmaya devam ediyoruz. Bu yıl alışveriş deneyimini farklı bir noktaya taşımayı hedefledik. 12 seçkin markamızın katılımıyla kapsamlı bir Garaj Günleri hazırladık. Tüm Malatyalı hemşerilerimizi ve bölge ziyaretçilerimizi bu özel fırsatlardan yararlanmaya davet ediyor, herkese keyifli alışverişler diliyorum."Ziyaretçiler, alışverişin yanı sıra etkinlik alanında keyifli vakit geçirme imkânı da buluyor. 15 Mayıs’a kadar devam edecek olan Garaj Günleri, hem Malatya halkı hem de çevre illerden gelen misafirler için cazip bir alışveriş ve etkinlik alternatifi sunuyor.