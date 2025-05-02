Erzurum’un Uzundere ilçesinde yer alan Türkiye’nin en önemli doğal güzelliklerinden biri olan Tortum Şelalesi, baharın gelmesiyle birlikte yeşilin binbir tonuna büründü.Kar sularının erimesiyle dolmaya başlayan Tortum Gölü, şelalenin su seviyesini de yükseltmeye başladı. Uzmanlara göre önümüzdeki günlerde şelalenin debisinde ciddi artış yaşanması ve şelalenin daha görkemli bir hal alması bekleniyor.Bölge esnafından Ömer Faruk Özgelen, şelaledeki hareketliliğin başladığını belirterek, "Kar suları eridi, göl dolmaya başladı. Türkiye’nin sayılı güzellikteki şelalelerinden bir tanesi olan Tortum Şelalemiz önümüzdeki günlerde coşacak" ifadelerini kullandı.Doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline gelen Tortum Şelalesi, özellikle bahar ve yaz aylarında ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunmaya devam ediyor. Yerel halk ise artan ziyaretçi sayısıyla birlikte bölge turizminin canlanmasını umut ediyor.