AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, KOSGEB tarafından deprem bölgesine sağlanan finansman desteğinin sürdüğünü belirterek, 6 Şubat 2023 depremleri sonrası mikro, küçük ve orta ölçekli İşletmelerin canlanması projesi kapsamında kredi başvurusu onaylanan işletmelere ödemelerinin devam edeceğini söyledi.AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, İhsan Koca, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya AK Parti İl Başkanı Namık Gören, Strateji Daire Başkanı Eyüp Özpolat, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hilmi Öksüztepe, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ı ziyaret etti.“Esnafımıza KOSGEB desteği sürecek”Ziyarete dair açıklamalarda bulanan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, görüşmede Organize Sanayi Bölgeleri’ni (OSB) ilgilendiren projelerle kamulaştırma ve arıtma konularının kapsamlı bir şekilde değerlendirildiğini aktararak, "Toplantıda Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerimizdeki sanayi alanları için yapımı devam eden sanayi siteleri, projelendirilip ihaleye çıkılanlar ve etap çalışmaları değerlendirildi. Sanayi siteleri ile ilgili ticaret alanlarında sayı artışları ile birlikte yapım hızı konusunda daha olumlu bir sürece doğru ilerliyoruz. Ayrıca, KOSGEB kredilerinin ödeme bekleyen kısmı önümüzdeki ay içerisinde çözüme kavuşturulacak. Malatya’mızın genel imar, ihya ve inşası ile ilgili ve sanayi bölgelerimizin ihtiyaçlarına dair detaylı bir istişare sürecinin ardından, hem yaz dönemi içerisinde hem de orta vadede Büyükşehir Belediyemizin çalışmaları ve projeleri manasında pozitif karşılıklarını göreceğimiz, onay gören sunumlarımız oldu. Malatya’mız için 7/24 esasıyla durmadan ve yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.