Malatya’da akademisyen çift, hava araçlarını lazer silahlarına karşı koruyacak kompozit bir madde geliştirdi. Dünyada benzeri bulunmayan maddenin havacılık sektöründe standartları değiştirmesi bekleniyor.Malatya İnönü Üniversitesinde görev yapan akademisyen çift tarafından, insanlı ve insansız hava araçları ile füze ve roket gövdelerini lazer silahlarına karşı koruyacak kompozit malzeme geliştirildi. Geliştirilen ileri fonksiyonel malzeme sudan iki kat hafif, 2 bin 600 derece ve üzerindeki sıcaklıklarda uzun süre koruma kalkanı sağlayacak.Yaklaşık 1 yıl süren çalışmalar sonrasında Kimya Mühendisi Doktor Yeliz Toptaş ile İnönü Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Murat Toptaş, Türkiye’de lazer silahlarına karşı uçakları, insansız hava araçlarını koruyacak kompozit bir madde geliştirdi. Patent için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapılması beklenen nano partiküller, metal oksitler, bor katkılı birtakım minerallerin bulunduğu kompozit madde, lazer ışınları şeklinde hava aracına ulaşan yüksek ısı enerjisinin malzeme tarafından emilerek tüm yüzeye yayıp hızlı bir şekilde soğutarak hava araçlarını koruyabilecek.“2 bin 600 derece üzerindeki sıcaklıklara kadar dayanabiliyor”Kompozit malzemenin kimyasal erozyona ve korozyona karşı da oldukça dayanıklı bir malzeme olduğunu kaydeden Dr. Yeliz Toptaş,” Lazer silahlarına karşı hava araçlarını koruyacak kompozit malzeme geliştirdik. Ürettiğimiz malzeme oldukça hafif bir malzeme bu kadar hafif olmasının yanı sıra 2 bin 600 derece üzerindeki sıcaklıklara kadar dayanabilmektedir. Kompozit malzeme lazer silahlarından gelen ısıyı noktasal olarak tutmayarak tüm yüzeye yaymaktadır. Bu sayede hava araçların zarar görmesi minimum seviye indirilmektedir. Su da iki kat daha hafif olan malzememiz neme ise oldukça da dayanaklı olup ilk üretim aşamasında sıvı şeklinde olan malzeme daha sonra hava ile kürlendikçe katı forma geçmektedir. Bu sayede istediğimiz şekilde kalıplaya bilir ve tüm hava araçlarına uyarlanabilir. Ürettiğimiz malzeme havacılık standartlarını oldukça karşılayan bir malzemedir. Havacılık sektöründe kullanılan başka malzemelerde mevcuttur, örneğin aerojel gibi fakat bu aerojeller oldukça kırılgandırlar ve havacılıkta kullanım alanları oldukça kısıtlıdır. Ancak bizim üretmiş olduğumuz malzeme oldukça dayanıklı bir malzemedir ve bu şekilde bu malzemenin kimyasal içeriği havacılık endüstrisindeki güvenlik dayanıklılık ve performans gibi kriterleri oldukça iyileştirme özelliğindedir” dedi.Türkiye’de ilk kez üretiliyorTürkiye’de ilk kez üretilen kompozit malzemenin makro ve mikro gözeneklerden oluştuğunu gözenekli yapıların lazer silahlarından gelen ısıyı tüm yüzeye yayıp noktasal olarak hava araçlarında aşırı ısınma sonucunda oluşacak tahribatı engelleyecek şekilde tasarlandığını da aktaran Toptaş, “Havacılık sektörü göz önüne alındığında üretilen malzemeler oldukça pahalı ve yurtdışından temin edilen ürünler oluyor. Üretmiş olduğumuz yüksek sıcaklığa dayanıklı yanmaz kompozit malzeme tamamen yerli ve üretim maliyeti de diğer havacılık malzemelerine göre oldukça düşük. Bu durum malzemeyi ekonomik kılıyor. Ayrıca yapısına kattığımız bor bileşikli malzeme sayesinde malzemeye 2 bin 600 derecenin üzerinde bir ısı uygulamamıza rağmen malzeme çok hızlı bir şekilde soğuyor bu da bor bileşenlerinin sayesinde oluyor” ifadelerini kullandı.“Bir yıl gibi bir sürede üretimi gerçekleştirdik”İnönü Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Murat Toptaş ise ABD’nin Wichita State Üniversitesi’nde görevli, aynı zamanda Boeing Havacılığa da danışmanlık yapan hocaları Prof. Dr. Ramazan Asmatülü’nün savunma sanayisinde ihtiyaç olunacak fikri ve yönlendirmesi ile hava araçlarını lazer silahlarına karşı koruyabilecek bir malzeme için çalışmalara başladıklarını ve 1 yıl gibi bir sürede başarılı olduklarını ifade ederek, “Mevcut hava araçlarımız roket sistemleri ve füzeler içerisinde yüksek sıcaklık üreten elemanlara sahipler. Bu yüksek sıcaklığın üst sistemlere geçmesini engelleyecek bazı malzemelere ihtiyaç var. Bu malzemelerin büyük bir kısmı ithal edilmekte özellikle bu sıcaklıklara dayanacak bir malzemenin üretimi ise kendi literatür araştırmamızda yok genelde seramikler kullanılmakta ancak bu malzeme bir seramik değil yani toprak ürünü herhangi bir şey ihtiva etmiyor kompozit bir malzeme. Malzeme su dan iki kat daha hafif bir malzeme. Bu malzeme hava araçlarında kullanıldığında araçlara ek yük getirmeden lazer silahları benzeri araçlara karşı koruyarak sıcaklıkların iç sistemlere aktarılmasına engel olacak. Malzemenin hammaddesi ve üretimi tamamen yerli ve milli olup bizi dış bağımlıktan kurtaracak bir malzeme. Daha önce benzer çalışmalar yapılmış ama böylesi yapılmamış dünyada tek olan bir çalışma” diye konuştu.