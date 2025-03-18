Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Malatya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 2025 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla 236 bin 944 oldu.Ülke genelinde Şubat ayında 136 bin 810 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, Malatya’da araç sayısının her geçen gün arttığı gözlemlendi. TÜİK verilerine göre Malatya, bölgedeki diğer illere kıyasla daha fazla araç sayısına sahip. Aynı dönemde Elazığ’da 166 bin 655, Bingöl’de 23 bin 168 ve Tunceli’de 12 bin 732 aracın trafiğe kayıtlı olduğu açıklandı.Geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında, Malatya’daki araç sayısının istikrarlı bir artış gösterdiği görülürken motorlu araçlarda şehirde en fazla otomobil bulunuyor. 125 bin 126 otomobilin bulunduğu kentte 4 bin 431 minibüs, bin 753 otobüs, 44 bin 944 kamyonet, 6 bin 961 kamyon, 21 bin 1 motosiklet ve 728 özel amaçlı araç bulunuyor.