Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan ve Toprak Mahsulleri Ofisi Malatya Şube Müdürü Şeref Aslan 27 bin metrekare alan üzerinde yapımı devam eden 20 bin ton kapasiteli yatay silo, idari bina, kantar ve laboratuvarın yer aldığı binanın inşaatında incelemede bulundu.Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, Toprak Mahsulleri Ofisi Malatya Şubesi’nin idari bina ve yatay siloya ihtiyacının olduğunu daha önce dile getirdiklerini ifade etti. Malatya’da Toprak Mahsulleri Ofisi için 27 bin metrekare alan üzerinde 20 bin ton kapasiteli yatay silo, idari binası ve kantar ve laboratuvarın inşa edildiğini aktaran Özcan, "Ticaret Borsası olarak geçmişte de Toprak Mahsulleri Ofisi Malatya Şubesi binası ve silolarının fiziki şartlarının yetersiz olduğunu yeni bir Toprak Mahsulleri Ofisi İdari binası ve yatay silolara ihtiyaç olduğunu söylemiştik. Malatya için çok önemli bir çalışma. Malatya özellikle bölgede tarım ve hayvancılıkta çok önemli bir şehir. Hayvancılıkta yaklaşık 600 bin baş hayvan barındıran bir şehir ve bunun 250 bini büyükbaş hayvandan oluşuyor. Her yıl özellikle Toprak Mahsulleri Ofisi besicilerimize ve bu bölgede hububat ihtiyacı olan sektörlere destek sağlayan yapısı var. Her yıl yaklaşık 60 bin tonun üzerinde arpa ve buğday tasisi yapılıyor" dedi.Özcan, Malatya’nın bölgede hububatta önemli rakamlarda artık üretim gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Yapılacak olan yatay silolar hem depolama hizmeti görecek hem de yaşadığımız sorununda ortadan kaldıracak. Teslimatlar konusunda besicileri ve diğer meslek gruplardakilerini de ciddi anlamda desteklemiş olacak. Burası bir yıl süre içerisinde tamamlanmış olacak. 150 milyon TL’nin üzerinde yatırım söz konusu. Toprak Mahsulleri Ofisi Malatya Şube Müdürü Şeref Aslan ile birlikte inşaat alanında incelemelerde bulunduk. Bu görmüş olduğunuz alanda bir yıl sonra çok önemli bir eser bitmiş olacak. Tarım ve hayvancılıkta bölge ve şehirdeki paydaşlarımızda burada faydalanmış olacak. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Tarım Bakanımıza, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürümüze ve emeği geçen herkese bu eser ve hizmetten dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu