Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, yağışların ardından kentin bazı noktalarında incelemelerde bulundu.Malatya’da etkili olan sağanak yağış, hayatı durma noktasına getirdi. Kısa sürede şiddetini artıran yağmur, özellikle Konteyner Çarşısı olmak üzere birçok bölgede su baskınlarına yol açtı. Deprem sonrası geçici olarak kurulan konteyner iş yerlerinde faaliyet gösteren esnaf, büyük zarar gördü. Araçlar sular altında kalırken, birçok yol ulaşıma kapandı.MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, yağışların ardından kentin bazı noktalarında incelemelerde bulundu. Karademir, yaptığı açıklamada, "Malatya şu an çok ciddi bir felaket yaşıyor. Şiddetli yağış nedeniyle birçok yer sular altında kaldı. Şu anda Malatya Büyükşehir Belediyesi arkasındaki Konteyner İş Merkezi Çarşısı’ndayız. Araçlar tamamen sular altında kalmış durumda. Vatandaşlarımız kendi imkanlarıyla araçlarını kurtarmaya çalışıyor" dedi.Karademir, "Burada esnaflarımızın iş yerlerini su bastı. Biz de MAGİNDER olarak elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Malatya’mız ne yazık ki felaket üstüne felaket yaşıyor. Allah beterinden saklasın. Tüm hemşerilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah bu son olur. Yetkililer çalışıyor olabilir ama biz şu anda sahada kimseyi göremiyoruz. Acil durumda belediyelerimizin iş makineleriyle sahaya inmesi gerekiyor. Şehirde trafik tamamen durmuş durumda. Çevre yolu çift şeritli olmasına rağmen tamamen kapalı. Vatandaşlarımız güvenli alanlara geçmeli, trafiğe çıkmamalı. Bu süreçte koordinasyon çok önemli. Sadece izlemek değil, müdahale etmek gerekiyor" dedi.Konteyner Çarşısı’nda iş yerlerini su basan esnaflar da yaşadıkları mağdur olduklarını belirterek, "İş yerimiz tamamen su altında kaldı. Eğer yağmur böyle devam ederse hiçbir şeyimiz kalmayacak" dedi.Bir başka esnaf ise, "51 yaşındayım, ilk defa böyle bir yağmur ve sel felaketi yaşıyorum. Çok korkutucu. Allah herkesin yardımcısı olsun. Salih Karademir’e de çok teşekkür ediyorum, bizi yalnız bırakmadı, sahada bizimle birlikteydi" diye konuştu