Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda, Fırat Kalkınma Ajansı ile Malatya ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odalarının iş birliğiyle "E-İhracat Bilgilendirme Toplantısı" düzenlenecek.18 Nisan 2025 Cuma günü Malatya ve Elazığ’da gerçekleştirilecek olan toplantılar, bölgedeki perakende üreticileri ve girişimciler için yeni ihracat kapıları aralayacak. Trendyol İş Geliştirme Uzmanı İlkcan Soluk’un sunumuyla gerçekleşecek konferansta, Doğu Avrupa, Azerbaycan, Körfez ve Balkan ülkelerine yönelik satış imkanları detaylı şekilde ele alınacak.Katılımcılar, Trendyol Mikro İhracat Paneli üzerinden dünya pazarına açılma süreçlerini örnek ara yüzler eşliğinde inceleme fırsatı bulacak.