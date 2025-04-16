Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kars’ta 2025 yılının Mart ayında toplam 271 konut satıldı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre konut satışlarında düşüş yaşandığı gözlemlendi. 2024 yılı Mart ayında Kars’ta 317 konutun satışı yapılmıştı.Konut sektöründe genel olarak yavaşlama eğilimi görülürken, Kars’ta da bu durum rakamlara yansıdı. Satışlardaki azalma, özellikle yüksek kredi faiz oranları ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle vatandaşların konut alımını ertelemesine bağlanıyor.Uzmanlar, konut sektöründeki durağanlığın yılın 2’inci çeyreğinde de devam edebileceğini öngörüyor. Öte yandan inşaat maliyetlerindeki artışın da yeni konut üretimini yavaşlattığı ve bu durumun piyasayı doğrudan etkilediği belirtiliyor.Kars’taki konut piyasasında yaşanan bu gerileme, hem alıcıları hem de sektörde faaliyet gösteren emlakçılar ve inşaat firmalarını yakından ilgilendiriyor. Konut sahipliği oranının düşmemesi için ekonomik istikrarın sağlanması ve kredi erişiminin kolaylaştırılması gerektiği vurgulanıyor.Kars’ta Şubat ayında ise 305 konut satılmıştı. TUİK Kars Bölge Müdürlüğü’ne bağlı illerde Mart ayında konut satış istatistikleri şöyle sıralandı:"Ağrı’da Mart ayında 324 konut satıldı. Kars’ta Mart ayında 271 konut satıldı. Iğdır’da Mart ayında 109 konut satıldı. Ardahan’da Mart ayında 28 konut satıldı."