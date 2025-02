Malatya Valisi Seddar Yavuz, başıboş sokak hayvanları ile ilgili yürürlüğe giren kanunun tüm belediyelerce uygulanması gerektiğini belirterek, "Şehrimizde her bir çocuk çocuğumuzun güvenle dolaşmasını mutlaka sağlamalıyız. Tüm belediyelerimizin sorumluluklarını bir kez daha hatırlatacağız" dedi.Malatya Kongre Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘İl Hayvanları Koruma Kurulu’ toplantısında konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz, sokak hayvanlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.Vali Yavuz, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 2004 yılında yürürlüğe girdiğini ve 2021 yılında yapılan düzenlemelerle, hayvanlara yönelik işkence, kötü muamele ve kasıtlı öldürme davranışlarının suç fiili kapsamına alındığını hatırlatarak, kanundaki değişikliklerle ilgili detayları paylaştı."2024’te yeni çözüm yolları getirildi"Vali Yavuz, 2024 yılında yapılan yasal düzenlemeyle kanunun 17 maddesinde değişiklik yapıldığını belirterek, sahipsiz köpekler için yeni çözüm anlayışlarının getirildiğini açıkladı. Yavuz, artan sahipsiz köpek popülasyonunun, özellikle ölümler, salgın hastalıklar ve kamu vicdanını rahatsız edici sorunlar doğurduğuna dikkat çekti.Konuşmasında yasal düzenlemenin, popülasyon kontrolünü sağlamanın yanı sıra halk sağlığı açısından da önemli olduğunu ifade eden Vali Yavuz, şu ifadeleri kullandı:"Artan popülasyon, ölümler, salgın hastalıklar ve kamu vicdanını rahatsız edici boyutta sorunlara yol açtı. Bu yasal düzenleme, popülasyonun kontrol altına alınmasını sağlamak, özellikle çocuklarımızı ve yaşlılarımızı korumak amacıyla alınmış bir sağlık tedbiridir. Bu tedbir, aynı zamanda hayvanların refahını gözeten bir anlayışla, barınaklarda bakılmalarını ve sağlık tedbirlerine erişebilmelerini sağlamak için yapılmıştır.""Sokakta değil, barınaklarda barındırılmalılar"Sokak hayvanlarının barınaklarda bakım altına alınması gerektiğini belirten Vali Yavuz, sokakta beslenemeyen ve düzenli sağlık hizmeti alamayan hayvanların yaşamlarının zorlaştığını dile getirdi. Yavuz, "Sokaklarda 10 binlerce köpek var ve bunların düzenli olarak beslenmesi ve sağlık hizmetlerine ulaşabilmesi mümkün değil. Bu durum, hayvanların eziyet çekmesine yol açıyor. Sokakta değil, barınaklarda yaşamaları, onlara sağlıklı bir yaşam sunmak için gereklidir." ifadelerine yer verdi.Malatya’daki sokakların daha güvenli hale gelmesi gerektiğinin altını çizen Vali Yavuz, her vatandaşın güvenli bir şekilde sokakta dolaşabilmesinin, herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti. "Her bir çocuğumuzun ve evladımızın güvenle dolaşabileceği bir ortam oluşturmalıyız. Bu düzenleme, hem sokak hayvanlarının hem de insanlarımızın güvenliğini sağlamak için büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu."Belediyeler sorumluluklarını yerine getirmeli"Vali Yavuz, bu konuda tüm belediyelere sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiğini hatırlattı. 25 bin nüfusun üzerindeki belediyelere yönelik yasal sorumlulukların da önemine vurgu yapan Yavuz, "Belediyelerimiz, özellikle büyükşehir belediyemiz, bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecekler. Gerekli yasal işlemler hızla uygulanacak ve bu konuda hiçbir taviz verilmeyecek" diye konuştu.