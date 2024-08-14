Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Basri İlhan, yeşil dönüşümün artık sadece çevrecilerin değil, iş dünyasının da en öncelikli gündem maddeleri arasında olduğunu söyledi.Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından, "Yeşil Dönüşüm ve Karbon Yönetimi: Geleceğin Ekonomisine Hazırlık ve Yeşil Teşvikler" semineri düzenlendi.Seminerin açılışında konuşan MTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Basri İlhan, “Dünyamız hızla değişiyor ve bu değişimin merkezinde çevresel sürdürülebilirlik yer alıyor. Küresel ısınma, iklim değişikliği ve doğal kaynakların tükenmesi gibi konular, artık sadece çevrecilerin değil, iş dünyasının da en öncelikli gündem maddeleri arasında. Bu çerçevede, yeşil dönüşüm sadece bir çevre meselesi değil, aynı zamanda yeni iş fırsatları, rekabet avantajları ve uzun vadeli sürdürülebilirlik için bir gereklilik haline gelmiştir. Bu seminerde, yeşil dönüşümün iş dünyamıza getireceği fırsatları, karşılaşacağımız zorlukları ve bu süreçte nasıl destekler alabileceğimizi ele alacağız” dedi.Malatya TSO olarak yeşil dönüşüm konunun üzerine hassasiyetle eğildiklerini belirten İlhan, “Malatya sanayimiz, ihracat odaklı üretimler yapan bir sanayi. 2026 yılında tamamen uygulanmaya başlanacak olan Yeşil Mutabakat ve Sınırda Karbon Düzenlemesi, özellikle AB ülkelerine ihracat yapan firmalarımızı yakından ilgilendiriyor. O nedenle, Malatya TSO olarak bu konunun üzerine hassasiyetle eğiliyoruz. Firmalarımızın, sınırda karbon düzenlemesi başlamadan bu kriterlere uygun üretim yapar hale gelmeleri ve buna bağlı olarak ihracat engelleriyle karşılaşmamaları için önümüzdeki günlerde çalışmalar başlatacağız. Kuracağımız Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu ile Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan “Yeşil Mutabakat Eylem Planı” çerçevesinde firmalarımızı Yeşil Mutabakata hızla hazırlayacağız. 2026’ya kadar tüm hazırlıklarımızı tamamlarsak rakiplerimizin önüne geçebilir, dezavantaj gibi görünen bu süreci AB pazarındaki payımızı artırarak avantaja dönüştürebiliriz” şeklinde konuştu.MTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Basri İlhan’ın açılış konuşmasının ardından seminere geçildi. Adıyaman Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yavuz Demirci, Çevre Mühendisleri Odası Malatya İl Temsilcisi Cerrah Demirci, Kredi ve Finans Uzmanı Faik Nebi Çalış ve Karbon Nötrleme ve Karbon Borsası Uzmanı Ufuk Aşıkoğlu birer sunum gerçekleştirdi.Seminere, Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Oruç, MTSO Meclis Başkanı Hakan Er, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yasin Kocaman, MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Süleyman Emre, MTSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyeleri ile sanayi kuruluşlarının temsilcileri katıldı.