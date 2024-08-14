Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek başkanlığında, ilçe milli eğitim müdürleri ile bir araya gelerek "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ni masaya yatırdı.İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, Eğitim Müfettişleri Başkanı İbrahim Gökalp, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İshak Hasanoğlu ve ilçe eğitim müdürleri ile şube müdürleri katıldı. Kökrek, toplantıda yaptığı konuşmada, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin titizlikle çalışılması gerektiğini vurgulayarak, ilçe milli eğitim müdürlerine yeni eğitim-öğretim yılına hazırlık süreçlerini yakından takip etme talimatı verdi. Toplantıda, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları, ders kitaplarının dağıtımı, taşımalı eğitim, değişen yönetmelikler ve tasarruf tedbirleri gibi konuların yanı sıra, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin yönetici, öğretmen, öğrenci ve veliye detaylı bir şekilde anlatılması gerektiği üzerinde duruldu.