Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında destek almaya hak kazanan Yakutiye ve Palandöken Belediyesi işbirliğiyle yürütülecek olan "Köylerde Üretim Atölyesi" isimli projenin destek sözleşmesi imzalandı.KUDAKA hizmet binasında gerçekleşen imza törenine; Erzurum milletvekili Fatma Öncü, Ak Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ve KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven katıldı.Kadınların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirerek ekonomik ve sosyal hayata daha aktif bir şekilde katılmalarını ve yaşam standartları yükseltmeyi amaçlayan proje ile Yakutiye ve Palandöken ilçelerinde 10 köyde 10 adet atölye kurulması planlanmaktadır. Projenin tamamlanması ile kurulacak olan atölyelerde, 120 kadına terlik yapımı konusunda eğitim verilerek tamamının istihdam edilmesi hedefleniyor.Projeden büyük bir heyecan ve memnuniyet duyduğunu dile getiren Erzurum milletvekili Fatma Öncü, kırsalda yaşayan kadınlara meslek kazandıran ve alternatif gelir kaynağı oluşturan projelerin son derece önemli olduğunu belirtti. Özellikle özel sektörle işbirliği içerisinde hayata geçirilen, kırsalda göçün önlenmesine ve Erzurum’un ekonomik gelişimine katkı sunan projelerin devam ettirilmesinin önemini vurguladı.Toplam bütçesi 12 milyon 75 bin TL olan ve 9 milyon 660 bin TL’si KUDAKA tarafından karşılanacak olan proje kapsamında oluşturulacak atölyelerin kısa süre içerisinde kurulması ve mesleki eğitimlerini başarıyla tamamlayan 120 kadının iş hayatına katılmaları sağlanacak.