Atatürk Üniversitesi Sanat Tarihi Kulübü, Erzurum’un tarihî ve kültürel mirasını öğrenciler aracılığıyla görünür kılmak amacıyla "Evliya Çelebi’nin İzinde Erzurum" temalı bir fotoğraf yarışması düzenliyor.30 Nisan - 7 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yarışma, yalnızca Atatürk Üniversitesi’nde aktif olarak örgün öğretim gören öğrencilerin katılımına açık olacak. Yarışmaya katılan öğrenciler, Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde Erzurum bölümünde yer verdiği tarihî yapıların günümüzdeki durumlarını belgeleyerek yarışmaya başvuracak. Bu yönüyle etkinlik yalnızca bir sanat faaliyeti değil; aynı zamanda öğrencilerin seyahatnameyi okuyarak, Evliya Çelebi’nin bakış açısını günümüzle buluşturmalarını sağlayacak kültürel bir öğrenme deneyimi sunacak.Şehir Kültürü ve Tarihî Hafıza İçin Anlamlı KatkıSanat Tarihi Kulübü Başkanı Hasan Tahsin Yavilioğlu, yarışmanın yalnızca üniversite öğrencilerini değil, aynı zamanda şehir kültürünü de doğrudan etkileyen bir yönü olduğuna dikkat çekerek şu açıklamada bulundu: "Evliya Çelebi’nin 17. yüzyılda yazdığı Seyahatname, Erzurum’un tarihî kimliğini anlamamızda eşsiz bir kaynaktır. Bu yarışmayla öğrencilerimiz hem bu önemli eseri okuyor hem de o dönem anlatılan yapıları fotoğraflayarak günümüz Erzurum’unun kültürel sürekliliğini gözler önüne seriyor. Yarışmanın Erzurum’un tarihî kimliğinin korunmasına ve genç kuşaklarda farkındalık oluşmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz."Yarışma Kategorileri ve ÖdüllerYarışma, cep telefonu ve profesyonel fotoğraf makinesi olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenecek. Her iki kategori için ödüller şu şekilde belirlendi: 1.’lik: Tam Altın, 2.’lik: Yarım Altın, 3.’lük: Çeyrek Altın, 3 Mansiyon: 1000’er TL ve 4 Sergileme Ödülü. Yarışmanın ödül töreni 12 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenecek. Tören kapsamında jüri üyelerinden fotoğraf sanatçısı Ercan Arslan, fotoğraf sanatı üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek. Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Gül Geyik ise "Evliya Çelebi ve Erzurum" başlıklı bir konferansla öğrencilerle buluşacak.